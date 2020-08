Juez no halló responsabilidad del padre de la expresidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira, señalado en dos procesos legales

LEA TAMBIÉN

Pedro Rivadeneira, padre de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, fue sobreseído.

Con esta decisión judicial, él ya no consta en las investigaciones por presunta asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado que se abrieron desde el 9 de enero del 2020, cuando fue detenido.



La decisión judicial se dio a conocer este jueves 6 de agosto del 2020.



El juez también ordenó que se retiren las medidas cautelares en contra de Rivadeneira.



Es decir, ya podrá salir del país y no tendrá que presentarse periódicamente ante la Fiscalía.



El proceso penal continuará en contra de Mauro F., quien también fue detenido el 9 de enero.



Esto sucede, porque los peritos encontraron indicios de un posible enriquecimiento privado no justificado en el que habría incurrido.



En el informe pericial realizado por Michael Sánchez se indica que los ingresos declarados por Mauro F. ante el SRI y los valores acreditados en el sistema financiero nacional no concuerdan.



El perito indicó que existe una diferencia de USD 6,2 millones “lo cual muestra que el 79,07% de sus movimientos financieros no corresponden a sus actividades económicas”



El juez determinó que no existe pruebas en contra de Pedro Rivadeneira de que se haya asociado para actuar en el delito de ese enriquecimiento.

En las pericias se encontró que el 29 de noviembre del 2017, Mauro F. compró a Rivadeneira un inmueble en el sector La Bolsa – Cotama, cantón Otavalo, para lo cual obtuvo un crédito por USD 171 500.



Sin embargo, el dinero del préstamos no llegó al vendedor, según las investigaciones.



La legisladora Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra en México, celebró la decisión judicial con la que su padre estaría fuera de una investigación.



Ella había calificado este proceso como parte de una persecución política.