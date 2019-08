Juez ratifica la necesidad de repetir elección para la Vicealcaldía de Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No fue aceptado el pedido de aclaración de la sentencia solicitado por el Municipio de Cuenca por la elección en la Vicealcadía. La resolución, que se conoció este martes 27 de agosto del 2019, señalaba que el juez Constitucional, Luis Guerrero, no aceptó el requerimiento. El magistrado dijo que la sentencia es clara, por lo que no da lugar.

El 17 de mayo del 2019, el Concejo Cantonal eligió en sesión extraordinaria a Pablo Burbano como Vicealcalde con 14 votos a favor, de los 15 ediles y del alcalde Pedro Palacios.



No tuvo el respaldo de Paola Flores y Marisol Peñaloza, quienes son las únicas mujeres integrantes del Concejo. Ellas votaron en blanco y nulo, respectivamente. Lo hicieron porque consideran que se incumplió con el principio de igualdad de género.



El Cabildo de las Mujeres pidió una acción de protección con respaldo de la Defensoría del Pueblo para que se repita la elección y se escoja una Vicealcaldesa.



Ante ello, el juez Guerrero decidió el pasado 26 de julio del 2019 aceptar el pedido y dio un plazo de cinco días para repetir la elección. El jueves 22 de agosto, en una rueda de prensa, el alcalde Palacios dijo que espera la notificación del magistrado.