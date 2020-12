Juez ordena a gobierno de EE.UU. que reinstaure protecciones para los 'Dreamers'

En un revés a la administración del presidente Donald Trump, un juez ordenó el viernes 4 de diciembre del 2020 al gobierno estadounidense que reabra a solicitantes nuevos un programa que protege de la deportación y garantiza permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos tras llegar como niños.

El fallo del juez de distrito Nicholas Garaufis en Brooklyn se centra en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) creado en 2012 por el predecesor de Trump, el demócrata Barack Obama.



La Corte Suprema bloqueó en junio el intento que hizo Trump en 2017 de poner fin al DACA. No obstante, su administración continuó con la política de no aceptar nuevas solicitudes para el programa.



El presidente electo, el demócrata Joe Biden, que asumirá el cargo el 20 de enero, afirmó que planea revitalizar el DACA.



Garaufis ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que publique un aviso "desplegado de forma prominente" en sus sitios web para el lunes anunciando que acepta nuevas solicitudes para el DACA. Asimismo, indicó que debe quedar claro que la autorización de empleo durará dos años en vez de uno.



La Corte Suprema decidió que el intento de la administración de poner fin al DACA era "arbitraria y caprichosa" y violaba la ley federal.



Tras el fallo, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, emitió un memorando en julio que siguió bloqueando las nuevas solicitudes al programa mientras lo sometía a una "reconsideración completa". El memo limitaba también la autorización de empleo a un año y reducía la posibilidad de los beneficiarios de viajar fuera de Estados Unidos.



Garaufis dictaminó en noviembre que Wolf fue nombrado de forma ilegal en el puesto, lo que significaba que carecía de la autoridad para emitir el memo de julio sobre el DACA.



El gobierno de Trump alegó que Obama excedió sus poderes constitucionales cuando creó el DACA por decreto, evitando al Congreso.



Obama creó el DACA después de que el Congreso no aprobó una legislación bipartidista para reformar la política migratoria. Los beneficiados por el DACA suelen ser calificados como 'Dreamers' ("Soñadores"), de acuerdo al nombre de la legislación que fue debatida pero nunca aprobada por el Congreso.