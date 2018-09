Juez ordena examen psiquiátrico de ultraderechista francesa Marine le Pen

LEA TAMBIÉN

La líder del partido de extrema derecha francés, Marine Le Pen, anunció el jueves 20 de septiembre del 2018 que un juez le ordenó someterse a un examen psiquiátrico por haber difundido en 2015 en Twitter imágenes de ejecuciones practicadas por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

“¡Por haber denunciado los horrores de Dáesh [acrónimo árabe del EI] en tuits, la 'justicia' me somete a un examen psiquiátrico!”, “es alucinante”, señaló en Twitter la finalista de las presidenciales francesas de 2017, en un mensaje acompañado de la orden del juez.



La orden está fechada el 11 de septiembre y emana de un juez que instruye la causa judicial en la que Marine Le Pen está inculpada por difundir imágenes violentas. Exige que la presidenta del partido Agrupación Nacional (ex Frente Nacional) sea sometida a un examen psiquiátrico “lo antes posible”.



El examen busca verificar si “está en capacidad de responder a preguntas ” o “tiene anomalías mentales o psiquiátricas”, reza el documento.



Marine Le Pen había publicado en la misma red social en 2015 imágenes de ejecuciones cometidas por el grupo EI en respuesta a un periodista que había comparado a su partido con el grupo yihadista.



“¡Eso es Dáesh!”, escribió Le Pen en el mensaje junto a tres fotos: la de un soldado sirio aplastado vivo por un tanque, la un piloto jordano quemado vivo dentro de una jaula y la del cuerpo decapitado del periodista estadounidense James Foley.



La justicia francesa abrió el mismo día de la publicación de las fotografías una investigación contra Le Pen por “difusión de imágenes violentas”.



“En los regímenes totalitarios es uno de los métodos utilizados contra opositores. Hacerlos pasar por locos”, denunció.



Una de las figuras más famosas de la extrema derecha europea, el ministro del Interior italiano Matteo Salvini, dio su apoyo a Le Pen.



“Un juez ordena un examen psiquiátrico de Marine Le Pen. ¡No tengo palabras! ¡Solidario con ella y con los franceses que aman la libertad!”, señaló.



Desde Estados Unidos, Steve Bannon, exconsejero del presidente Donald Trump, mostró su indignación en un comunicado contra “la psiquiatrización de la oposición política” , según él, “una táctica habitual en URSS, que refleja más la locura del régimen que la de su objetivo”.



El procedimiento penal impone, para la infracción de la que es acusada Le Pen, un dictamen médico, según la fiscalía de Nanterre, cerca de París, donde se realiza la investigación



En los corredores de la Asamblea Nacional, la diputada dijo que no irá a realizarse el examen. Tiene el derecho a rechazar, lo que quedará constatado en el procedimiento.



Sus partidarios en Twitter califican esta medida de dictatorial. “La psiquiatrización de los adversarios era una especialidad soviética y de los regímenes totalitarios”, dijo en un tuit su pareja y dirigente Louis Aliot.



El jefe de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, expresó en Twitter su “desacuerdo total con la psiquiatrización de la decisión política” . “La señora Le Pen es políticamente responsable de sus actos políticos”, añadió.

Un mes después de los atentados parisinos que causaron 130 muertos, las publicaciones de Le Pen conmocionaron a la clase política y otros sectores.