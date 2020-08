Juez negó el pedido para revocar la prisión de dos exfuncionarios de Secob por el caso del Hospital de Pedernales

LEA TAMBIÉN

El juez Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia, negó este viernes 21 de agosto del 2020 los pedidos para revocar la orden de prisión de Pablo Cruz, exabogado del Servicio de Contratación de Obras (Secob) y Danny Calderón, exanalista contable de esa entidad.

Ambos se encuentran procesados por supuesta delincuencia organizada en el caso del Hospital de Pedernales, en el que también están involucrados el exasambleísta Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuero.



Según la Corte Nacional, el juez negó el pedido de libertad, porque consideró que "no han variado y los fundamentos esgrimidos han sido insuficientes para justificar la prisión preventiva".



El juez dijo que no se han desvanecido los elementos de convicción y que en las próximas semanas se realizarán nuevas pericias, por lo que no se ha justificado la necesidad de cambiar de medida cautelar y al mismo tiempo garantizar que comparezcan a las diligencias.



La investigación de este caso se inició en marzo pasado, cuando la Policía detectó que el anticipo para construir el Hospital de Pedernales, en Manabí, había sido retirado de la cuenta bancaria a través de cheques y en efectivo.



Más tarde, en un operativo, los agentes hallaron parte de ese dinero en poder del asesor de Mendoza y en junio pasado se produjo la detención del exasambleísta.



La teoría de la Fiscalía es que Mendoza y Azuero habrían articulado una estructura ilícita en la que beneficiaban con obras públicas de Manabí a un grupo de constructores, a cambio de dinero.



Para ello contaban supuestamente con el apoyo de funcionarios de la Secob y de municipios manabitas.