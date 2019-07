Juez condena minera a asumir todos los costos de rotura de dique en Brasil

LEA TAMBIÉN

La justicia brasileña condenó el martes 9 de julio de 2019 a la minera Vale a pagar todos los daños causados por la trágica rotura en enero de 2019 del dique de Brumadinho (sudeste) y mantuvo el bloqueo de 11 000 millones de reales (unos USD 3 000 millones) para garantizar las indemnizaciones.

En la primera condena contra la minera, el juez Elton Pupo Nogueira, del Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG), no fijó sin embargo la cantidad que deberá pagar, al considerar que los daños de esta catástrofe que dejó 270 muertos y desaparecidos son todavía incuantificables.



Según el magistrado, “la definición del valor no se limita a las muertes ocasionadas por el evento, pues afecta también al medio ambiente local y regional, así como a la actividad económica ejercida en las regiones afectadas'”, señala un comunicado de la corte.



Contactada por la AFP, Vale indicó que estaba informándose acerca del fallo y agregó que “sigue comprometida con la reparación y el apoyo a todos los afectados por la rotura del dique de Brumadinho”.



Vale era el propietario de ese dique que reventó el 25 de enero, generando un tsunami de 13 millones de metros cúbicos de lodo y residuos mineros que arrasó con toda la vida que encontró a su paso y llegó al vital río Paraopeba.



“Vale, en su defensa, no negó la responsabilidad respecto a los daños causados por la rotura del dique y relató la existencia de un amplio estudio para diagnosticar todos los impactos ocasionados por el desastre”, señaló el comunicado de la corte.



El juez Pupo Nogueira determinó además mantener el bloqueo de los 11 000 millones de reales en activos de Vale, primer productor de mineral de hierro del mundo, aunque autorizó a que la mitad de esa cantidad sea sustituida por otras garantías financieras, entre ellas una fianza bancaria.



La minera había pedido sustituir todo el monto del bloqueo por otras garantías, pero el juez argumentó que la empresa tuvo un lucro en 2018 de 25 000 millones de reales y que el valor bloqueado equivale “a la mitad de un año de actividad y no obstaculiza el desempeño económico de la minera”.



No es la primera vez que Vale, privatizada en 1997, se ve envuelta en un desastre de proporciones. En 2015, un dique de una mina de Samarco (un proyecto conjunto de Vale y la australiana BHP) reventó, generando una enorme marea de lodo que dejó 19 muertos en Mariana (también en Minas Gerais) y provocó el peor desastre ambiental de la historia de Brasil.