Presidenta del Cpccs ratifica remoción de Fausto Murillo de la Judicatura; jueza de Los Ríos revoca medidas cautelares

Karina Morejón Cevallos, jueza penal de Los Ríos revocó hoy, lunes 16 de abril del 2021, las medidas cautelares otorgadas el domingo pasado que suspendían la destitución del consejero de la Judicatura, Fausto Murillo.

El pasado viernes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) destituyó a Murillo y el domingo el juez de Garantías Penales, Carlos Aguiar, de Babahoyo, concedió medidas cautelares para suspender la remoción. Sin embargo, este lunes, esto fue revocado.



La presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, dijo en su cuenta de Twitter que la medida en favor de Murillo fue revocada. “Por lo tanto, la remoción se mantiene”.



El Pleno del Cpccs revisó el viernes una comunicación del Ministro de Trabajo, Andrés Isch.

Allí, el secretario de Gobierno solicitaba la remoción de Murillo, ya que no podría ser reasignado a ninguna posición en el Estado, ya que anteriormente había vendido su renuncia y la Ley prohíbe una reintegración a la burocracia.



Hernán Ulloa, uno de los vocales del Cpccs que votó en contra de la remoción de Murillo, explicó a este Diario que la institución a la que pertenece no tiene la facultad de remover de su cargo a ningún funcionario.



“Ni siquiera el Consejo de Participación Transitorio tenía la facultad de remover a un funcionario. Lo que hizo en su momento fue evaluar y cesar anticipadamente. Esto de remover es un tema más serio, porque eso significa que podría remover al contralor, al fiscal, al Defensor Público, y eso no es correcto”.



Ulloa sostiene que el Cpccs puede nombrar a autoridades de control, no a funcionarios que están dentro de la nómina de estas instituciones.



“El artículo 11 de la Ley de Servicio Público, dice que el Contralor o el Ministro de Trabajo podrá solicitar a la entidad nominadora la remoción. En este caso, el Consejo de Participación designa, pero el nombramiento lo hace la Judicatura”, dijo Ulloa.