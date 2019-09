Otro juez no se sometió a la evaluación de la Corte Nacional

LEA TAMBIÉN

Luis Enríquez, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), no se presentó a la fase oral dentro del proceso de evaluación que se realiza a los magistrados. Con él, suman cuatro los jueces que no han comparecido a este proceso.



Enríquez estaba convocado ayer, lunes 9 de septiembre del 2019, al examen. En la información entregada por el Consejo de la Judicatura, su presentación estaba programada para dar inicio a las 15:00 y que termine una hora después. Sin embargo, no asistió. Así lo informó Ramiro García, quien es parte del Comité de Apoyo a la Evaluación, encargado de la parte oral.



Otro de los jueces que no se presentó es Merck Benavides, quien renunció a su cargo como juez hace tres meses. Él manifestó a este Diario que la evaluación es únicamente a magistrados en funciones. Sin embargo, la Judicatura lo incluyó en la fase oral y programó su presentación para el sábado anterior.



María del Carmen Espinoza y María Rosa Merchán tampoco asistieron el sábado. Ellas presentaron un oficio en el que criticaron la aplicación de la evaluación oral y el trabajo del Comité de Apoyo a la Evaluación. Dijeron que la prueba oral viola la Constitución.



Desde hoy martes 10 de septiembre, a las 08:00, está previsto que siete jueces rindan el examen oral frente al Comité. Ellos son David Jacho, Marco Antonio Maldonado, Richard Villagómez, Miguel Jurado, Marco Rodríguez, Sylvia Sánchez e Iván Saquicela.