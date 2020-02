Un juez llora al escuchar las evidencias de tortura, violación y asesinato de un bebé en Colombia

LEA TAMBIÉN

“No comprendo cómo alguien puede hacerle eso a un niño, la verdad me quedo sin palabras”. Esas fueron parte de las conclusiones a las que llegó el lunes 3 de febrero del 2020, el Juez 53 penal de garantías de Bogotá luego de escuchar a un Fiscal contar que un bebé de 22 meses fue golpeado, abusado sexualmente y asesinado, supuestamente, por un joven de 19 años.

El presunto asesino sería Óscar Eduardo O. P., quien tenía una relación con la madre del menor desde hace cuatro meses. El hecho ocurrió en el sur de Bogotá, capital de Colombia, en enero de este 2020.



Luego de que el magistrado escuchara las pruebas que presentó la Fiscalía, se le quebró la voz.



“La verdad no entiendo cómo usted tiene la capacidad para desde el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, de golpe en golpe, acabar con la vida de un menor”.



En ese momento el defensor público asignado al caso del procesado no pudo evitar llorar. Tampoco el Juez, quien tomó agua para retomar la diligencia.



“No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño a su merced. De verdad que a veces estos casos son muy difíciles; créame que si me conmueve a mí, que llevo más de diez aquí, no entiendo cómo podría ser… pobre víctima”, dijo el togado.

Ante las evidencias presentadas por la Fiscalía, el Juez no permitió que se presentaran todos los resultados de Medicina Legal. “Esas imágenes dejan destrozada a cualquier persona”, aseveró el magistrado.



El Juez penal consideró que la conducta del victimario se asemeja a la de Luis Alfredo Garavito, también conocido como 'La Bestia', que violó y asesinó a casi 200 niños en Colombia. Por ello, el magistrado pidió que fuera enviado a la cárcel.



El hombre deberá responder por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada.