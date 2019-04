Juez electoral denuncia intento de soborno; vicepresidente nacional del PSC responde

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La sustanciación de apelaciones a los resultados de las elecciones seccionales genera una nueva polémica. Este lunes, 29 de abril del 2019, Ángel Torres, magistrado del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), denunció un presunto intento de soborno de parte de presuntos adherentes del Partido Social Cristiano (PSC).

“El Juez Torres señala que un representante del Partido Social Cristiano, en nombre del candidato Terán Salcedo, y de tres candidatos a alcaldías de la provincia de Los Ríos, le ofreció dinero para que archive las causas que se encuentran en su conocimiento, en especial la No. 120-2019-TCE, presentada por el señor Galo Lara Yépez. Obviamente la oferta fue rechazada de inmediato y los detalles serán entregados a la justicia para que sanciones a sus responsables”, reza un comunicado oficial.



Terán, a través de un boletín firmado como Vicepresidente Nacional del PSC, desestimó las acusaciones y calificó a Torres de “mentiroso y deshonesto”. Además, dijo que Torres tendría vínculos con el movimiento Creo, pues fue candidato a asambleísta de Zamora Chinchipe, en el 2013, respaldado por esa organización.



Además, según el candidato, Torres se desempeñó como Director Provincial de esa tienda política. Terán adelantó que solicitarán la recusación de Torres, para que el magistrado no participe de la sustanciación de la causa, por un presunto conflicto de intereses. Incluso, en el comunicado el vicepresidente del PSC anuncia que iniciará un enjuiciamiento “penal y político” en contra del magistrado electoral.



El Juez del TCE, en cambio, rechazó la actitud de presuntos simpatizantes del Partido Social Cristiano, quienes se habrían apostado en los exteriores del Tribunal, exhibiendo “pancartas atentatorias a su honor y dignidad”.





Torres, quien recientemente fue designado como juez principal del TCE por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T), dijo que no habrá “influencia política, social o económica alguna que influya en sus decisiones”. El magistrado actualmente se desempeña a manera de encargo, hasta ser posesionado oficialmente en la Asamblea Nacional.



Ángel Torres es, hasta el momento, el Juez sustanciador de la causa que ingresó Galo Lara para solicitar la nulidad de las elecciones para la dignidad de prefecto de Los Ríos, por un presunto fraude electoral. El TCE aceptó a trámite ese recurso y debe ser conocido en los próximos días.