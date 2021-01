Un juez de Pueblo Viejo, en Los Ríos, ordena la destitución del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando

El prefecto de la provincia de Manabí, Leonardo Orlando, se enfrenta a ese escenario luego de que un juez del cantón Puebloviejo, en la provincia de Los Ríos, dispuso este viernes 22 de enero del 2021 que fuera destituido de su cargo.

Según el expediente, la autoridad del Gobierno Provincial habría incumplido la ejecución de un fallo que le ordena reiniciar el sistema de riego y drenaje tecnificado a nivel de parcelas en las comunidades Los Caras y San Agustín, en los cantones manabitas Sucre y Tosagua.



La resolución legal favorece a la empresa Ranicor S.A, que presentó una acción de protección luego que la Prefectura terminara de manera unilateralmente el contrato de esa obra el 5 de octubre de 2020.



La entidad provincial argumentó un supuesto incumplimiento en los trabajos e incluso ofició al Servicio Nacional de Contratación de Obras para que se la declare como contratista incumplida.



El 24 de noviembre del 2020, la unidad judicial multicompetente de Puebloviejo dio 72 horas para que el prefecto Orlando cumpliera con la sentencia.



Pero no se lo hizo pese a un seguimiento que realizó la Defensoría del Pueblo. La autoridad manabita respondió este año sobre por qué no se acató el fallo.



En el expediente judicial reza lo siguiente: “no sería técnica ni económicamente factible para el proyecto reanudar el plazo y la ejecución de la obra”. Ahora los abogados de la Prefectura esperan ser notificados para emitir un pronunciamiento. No obstante, el magistrado del caso pide en la sentencia que se le notifique cuando el Gobierno Provincial haya designado a quien sustituya a Leonardo Orlando. Y luego que se oficie el cumplimiento de la acción de protección dentro de 15 días cuando sea posesionado.



También exhorta a que se observe el artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la designación de la o el Prefecto.