Juez del TCE verificará cumplimiento de sentencia a favor de Justicia Social

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso al juez de primera instancia, Arturo Cabrera, que verifique la ejecución de la sentencia con la que el pasado 30 de octubre devolvió la personería jurídica al movimiento Justicia Social.

El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, Esteban Ron, y fuentes del CNE explicaron que esto no significa que se habilite la candidatura de Álvaro Noboa para la Presidencia de la República por esta organización política.



En realidad, lo que el juez Cabrera deberá verificar es que “el CNE haya realizado los actos de la reparación integral ordenada, es decir, dar el tiempo para que se haga: democracia interna y calificación de candidaturas”, precisó Ron.



“Esto es un trámite de control de actuaciones jurisdiccionales”, anotó el jurista en su cuenta de Twitter. El auto se emitió el jueves pasado, 19 de noviembre.



En cuanto al recurso subjetivo que Justicia Social presentó ante el TCE frente a la decisión del CNE de no calificar la candidatura de Noboa, aún no hay una decisión de los jueces electorales.



“La polémica resolución del CNE en la que se aplicó discrecionalmente la reparación integral (la que quita la oportunidad a Noboa), ya fue recurrida por los representantes de Justicia Social ante el TCE. Esta causa es la 131-2020 en la que el TCE recién se encuentra solicitando algunas cosas a los recurrentes (Justicia Social) y al propio CNE antes de resolver. Conclusión: Bajo ninguna circunstancia Álvaro Noboa está calificado como candidato. La causa 131 nos dirá que pasará”, apuntó Ron.