Juez de Cuenca analiza si llama a juicio a los dos involucrados en el caso ‘El Mangajo”

Seis horas duró la audiencia preparatoria de juicio, este jueves 28 de febrero del 2019, contra Juan Andrés V., conocido como ‘El Mangajo’. En los bajos de la Corte de Justicia de Azuay, en Cuenca, hubo un plantón para exigir justicia por las niñas que supuestamente fueron ultrajadas.

En contra de Juan Andrés V., de 33 años, la Fiscalía de Azuay investiga cinco denuncias por violación y dos por acoso sexual. Aunque en sus redes sociales -que ya fueron bloqueadas- el presunto violador habría mencionado que se aprovechó de 37 menores de edad y se identificaba como ‘El Mangajo’.



La Fiscalía de Azuay investiga al acusado desde mayo del 2018 tras la primera denuncia interpuesta por la madre de una niña de 15 años que habría sido violada. Dos meses después, Juan Andrés V. fue detenido y cumple prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Turi-Cuenca.



En su testimonio la menor relató que conoció a ‘Juandi’ –como se hacía llamar- a través de las redes sociales. Entonces la invitó a salir junto a otra compañera del mismo colegio. Las llevó en su auto hasta su domicilio ubicado en la ciudadela Puertas del Sol.



Allí les dio de beber un coctel con pétalos de rosa y agredió sexualmente a una. Cuando la Policía lo detuvo también allanó el domicilio del procesado e incautó dispositivos electrónicos (celulares y Tablet), ropa interior de mujer, preservativos y anfetaminas.



Dentro de la investigación, la Fiscalía encontró que éste era el modus operandi de Juan Andrés V. para acercarse a las menores y que no actuaba solo. El otro procesado es Pedro C., identificado por la Fiscalía como cómplice del acusado.



Por eso, la fiscal Valerie Rojas presentó acusación contra las dos personas. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se cumplió está mañana en la sala 109 del Complejo Judicial fue por uno de los siete casos que se investigan.



Finalmente, la jueza, Alexandra León, convocó a las partes para el jueves 7 de marzo del 2019 para conocer su fallo, si se llama o no a juicio a los involucrados en el denominado caso “El Mangajo”.