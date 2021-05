Juez pide al CNE que informe la proclamación de resultados de Asambleístas para que Abdalá Bucaram regrese al arresto domiciliario

El juez penal de Guayas, Juan Paredes, envió este lunes, 3 de mayo del 2021, un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El magistrado pidió a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, que “informe a la mayor brevedad posible la proclamación de resultados en la dignidad de Asambleístas Nacionales del proceso de elecciones generales 2021, en la que intervino el abogado Abdalá Bucaram Ortiz a fin de poder dar cumplimiento a lo determinado en la sentencia dictada el 6 de enero del 2021”.



En ese fallo, el juez del caso dispuso que se levante el arresto domiciliario del expresidente hasta que culmine los procesos de elección. En la sentencia se indica que al finalizar el expresidente deberá volver al arresto en casa.



Eso hasta el momento no se ha cumplido, pero el viernes pasado el CNE realizó la proclamación de resultados definitivos y se menciona que el exmandatario no fue elegido como asambleísta. De allí que el juez ha pedido al CNE una información oficial.



Por otra parte, la defensa del expresidente Bucaram ha señalado que pedirán que no se vuelva al arresto en casa. Esto debido a que consideran que no existe riesgo de fuga, porque el exjefe de Estado ha cumplido con la presentación periódica y la prohibición de salida del país.

Bucaram actualmente enfrenta procesos por presunto tráfico de armas y delincuencia organizada en la compra y venta de insumos médicos durante la emergencia sanitaria.