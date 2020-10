Juez de Azogues ordena detención temporal de Fernando Villavicencio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El activista y precandidato a la Asamblea Nacional por Concertación, Fernando Villavicencio, informó que se le dictó una orden de detención dentro de una causa por supuesta difamación que se sigue en su contra. Argumentó una retaliación por haber denunciado actos irregulares por haber investigado sobre carnés de discapacidad.

Así lo dio a conocer este viernes 2 de octubre del 2020. La orden la dio el juez de la Unidad Judicial Penal de Azogues, Ariel Patricio León, quien dispuso la detención por el espacio no mayor de 24 horas, con el fin de que comparezca a la audiencia de conciliación y juzgamiento en un proceso de contravención de cuarta clase.



Según la providencia general, que reposa en causas judiciales del Consejo de la Judicatura, Villavicencio no asistió a la audiencia de conciliación y juzgamiento previsto para el pasado 28 de septiembre.



Villavicencio publicó en sus redes sociales que el médico azogueño, Juan Fernando Quevedo, se habría beneficiado de un carné de discapacidad. El galeno desmintió aquello e inició un proceso en contra por expresiones de deshonra y descrédito.



Villavicencio rechazó la orden de detención. Aseguró que ha sido señalado por denunciar los supuestos actos de corrupción en el mal manejo de los carnés de discapacidad. “Hasta el día de hoy no he sido notificado en este proceso”.



Dijo que le plantean una causa bajo “el mismo libreto del correísmo, de perseguir periodistas, me plantean una causa en Azogues donde yo no vivo, hasta la Policía conoce dónde vivo; reitero, nunca me han notificado”.



Diego Salamea Carpio, abogado de Quevedo, aseguró que no tienen un fin político, sino que esperan que Villavicencio demuestre sus acusaciones porque su defendido ha dispuesto del carné de discapacidad “hace varios años”.

“Nosotros tenemos listas las carpetas para justificar en el que se demuestra que el doctor Quevedo y tres o cuatro familiares tienen algún grado de discapacidad; eso no los convierte en personas que han actuado fuera de la Ley, lo único que queremos es que el señor Villavicencio pruebe lo que ha acusado”.



Salamea Carpio añadió que no niegan que Quevedo disponga de un carnet y que incluso ha importado un vehículo comprado con su ahorro, pero todo ha sido dentro de la legalidad.



El abogado aseguró que estuvieron dispuestos a cerrar el proceso una vez que Villavicencio reconozca que se equivocó, “pero lamentablemente hemos tenido que continuar el proceso para que venga y demuestre, eso es lo único que estamos haciendo”.