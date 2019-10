Juez autoriza construcción de aeropuerto impulsado por AMLO en México

LEA TAMBIÉN

Un tribunal autorizó este miércoles 16 de octubre del 2019 la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador al revocar una suspensión judicial que impedía el inicio de las obras.

“Ya no hay restricciones judiciales respecto del inicio del proyecto. Ya esperábamos que se fuera a resolver así por parte del tribunal” , dijo Gerardo Carrasco, abogado del colectivo #NoMásDerroches, que impulsó varios amparos con el objetivo de detener la edificación de la nueva terminal aérea.



En los últimos días, los tribunales habían revocado otras suspensiones judiciales, por lo que el proyecto puede iniciar formalmente su construcción.



Sin embargo, Carrasco dijo que todavía no se resuelve el asunto de fondo. “No hay un proyecto ejecutivo, no hay un plan maestro, no están los famosos estudios de NavBlue (de aeronáutica)”.



López Obrador impulsa la construcción de un nuevo aeropuerto que se levantará en la base militar de Santa Lucía, tras haber cancelado la construcción en progreso de una terminal aérea en la cercana localidad de Texcoco y que era una obra insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) .



La administración actual estima que Santa Lucía costará unos 4.000 millones de dólares frente a los 13 000 millones previstos para la obra cancelada.



El presidente había calificado el aeropuerto de Texcoco como “faraónico” y ha defendido la construcción del aeropuerto de Santa Lucía como una política “racional y austera”.



Sin embargo, el colectivo que representa Carrasco había impulsado varios amparos para frenar la obra al considerar que no era la mejor decisión para el país.



“Seguiremos litigando los asuntos, desahogando todas las pruebas para demostrar que no fue la mejor decisión para México la cancelación de Texcoco”, agregó el abogado.



Versiones de la prensa mexicana señalan que López Obrador encabezará este jueves un evento en Santa Lucía para dar comienzo oficialmente a las obras.



“Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria. Solo espero que no procedan los amparos para dar el banderazo de salida. Literal, nos vamos para allá para dar el banderazo de salida”, dijo el mandatario durante su habitual conferencia de prensa del 7 de octubre.