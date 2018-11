Juez instaló audiencia preparatoria de juicio contra Iván Espinel pese a los reclamos de abogados de los otros implicados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La audencia preparatoria de juicio por el presunto delito de peculado contra el exministro Iván Espinel se instaló con una hora de retraso. Estaba previsto que la diligencia se inicie a las 08:30 de este lunes 26 de noviembre de 2018.

Sin embargo, el juez Patricio Vidal, de la Unidad Judicial Valdivia, ubicada en el sur de Guayaquil, postergó la audiencia una hora, para las 09:30. El motivo fue darle tiempo a un defensor público para que leyera los 270 cuerpos que conforman el expediente judicial. Esto debido a la ausencia de un abogado de las nueve personas investigadas en el caso.



La Fiscalía General del Estado investiga al exministro de Inclusión Económica y Social y a ocho personas más por presunto peculado desde abril pasado. La entidad se basó en un informe con responsabilidad penal elaborado por la Contraloría General sobre los contratos de prestación de servicios de clínicas privadas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), durante la gestión de Espinel entre 2012 y 2014.

Complejo Penal Valdivia, en el sur de Guayaquil, en el segundo piso se realiza la audiencia preparatoria de juicio del caso de peculado de Ivan Espinel. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio



Vannessa Zavala, abogada defensora de Espinel, reclamó las supuestas violaciones al proceso por parte del juez. Según ella, el pasado miércoles 21 de noviembre se inició la audiencia preparatoria de juicio "en indefensión de Espinel y de otro procesado debido a la ausencia de sus abogados". Pese a eso, dijo, se delegó a dos defensores públicos para que asistieran a los implicados.



"Solicitamos los audios de esa audiencia y jamás nos entregaron las grabaciones", señaló Zavala.



Posteriormente la diligencia se pospuso para el pasado viernes 23 de noviembre. Ese día, uno de los abogados impugnó la resolución del juez y los abogados abandonaron la sala en rechazo de la audiencia.



Por su parte Carlos Aguinaga, abogado de dos implicados, reclamó por la supuesta "desigualdad de los procesados". Según el jurista, existen algunos representantes de las casas asistenciales que no están investigados.



Aguinaga también señaló que hay indefensión de otro de los procesados, cuyo abogado no llegó a la audiencia. "Han dado solo una hora para que un defensor se empape de un proceso de más de 163 cuerpos", expresó.



Hasta el momento continúa instalada la diligencia. La Fiscalía no ha emitido declaraciones.