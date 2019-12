26 jueces fueron posesionados; 5 son impugnados

LEA TAMBIÉN

Cuatro días después de que fueran designados, el Consejo de la Judicatura (CJ) posesionó este lunes 2 de diciembre del 2019 a 26 magistrados temporales para la Corte Nacional. El acto duró una hora.

Un poco antes de que asumieran sus cargos, cinco de ellos fueron impugnados por grupos que investigaron la persecución durante el correísmo.



A uno de ellos se lo señala por condenar a un expolicía a 13 años de cárcel por delincuencia organizada, “pese a que testigos no mencionaron su participación en este delito”.



Este caso estalló en el 2016 y mientras se desarrollaban las diligencias, los involucrados advertían que detrás están personajes cercanos al entonces presidente Rafael Correa.



Hoy, todo quedó documentado en el informe de 249 páginas de la denominada Mesa por la Verdad y la Justicia.

Esta organización, la Asociación de Víctimas 30-S y la Asociación Unidos por la Justicia entregaron a la Judicatura un documento en el que constan los nombres de los cinco magistrados cuestionados.



En el documento se dice que los juristas no cumplen los “requisitos éticos y morales” para ejercer los cargos. “Han sancionado de forma indebida a los procesados. Por eso, su ejercicio como jueces ha estado viciado”, señala el escrito.



En esa queja se menciona el caso de una jueza que ratificó la condena de un año, por sabotaje, en contra de tres militares. Este delito se habría configurado durante los hechos del 30 de septiembre del 2010, por paralizar las actividades del entonces aeropuerto de Quito.



Pero la Mesa advierte que en este caso se violó el debido proceso y se irrespetó el derecho a la defensa. La condena provocó que los soldados fuesen destituidos de la Fuerza Aérea.

Esa misma jueza también es mencionada por la Judicatura, que en marzo pasado recomendó destituirla por falencias al conocer un caso de violación de una niña de 10 años, en una institución educativa.



¿Cómo se escogió para la Corte Nacional a una jurista que la misma Judicatura sugirió separar? El informe con esta recomendación fue emitido por la oficina provincial. Hace un mes llegó a la instancia nacional, pero este Diario conoció que no está siendo tratado.



Todo comenzó el año pasado, cuando un Tribunal Penal del que fue parte la jueza declaró inocente a un hombre sentenciado, en primera instancia, a 29 años. Luego conoció otro caso similar, pese a que tenía impedimento legal.



Los cinco magistrados señalados pertenecían a la Corte de Pichincha. El grupo también es mencionado en el informe elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t).



El escrito fue entregado en la Judicatura el año pasado, para que se indaguen las actuaciones judiciales. Un pedido similar hizo Paúl Jácome, presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia, pero él no ha sido notificado del inicio de investigaciones contra los funcionarios.



En el documento del Cpccs se detalla, por ejemplo, que dos de los jueces temporales posesionados ayer dictaron una sentencia, en un proceso contencioso administrativo, sin ingresar al sistema informático de la Función Judicial. “Ese hecho constituye una falta gravísima”, dice el escrito.



Además, uno de ellos fue parte de otro Tribunal que anuló e impugnó las recomendaciones hechas por la Contraloría General del Estado sobre la construcción de carreteras en Pastaza. “Los magistrados no consideraron las facultades que la Constitución otorga a la Contraloría y tampoco observaron las disposiciones legales de esa entidad de control”, indica el informe del Consejo de Participación Ciudadana.



La Judicatura señala que para la selección de los magistrados temporales se tomó en cuenta, por ejemplo, que no registren más de dos faltas leves o una grave en un mismo año.



“El objetivo es que la Corte Nacional de Justicia cuente con los mejores administradores de justicia”, señala la entidad. Y anunció que los 26 juristas, con cargos temporales, podrán participar en el concurso público para seleccionar a los jueces definitivos. Este proceso se desarrollará el próximo año.