Los líos informáticos empañan selección de jueces de la Corte

Los problemas en la plataforma digital utilizada para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) desataron una serie de cuestionamientos. 12 de 64 veedores de este proceso entregaron un informe de 17 páginas al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y alertaron que el sistema digital es ‘vulnerable’.

Ese documento fue analizado internamente en el Consejo y, con base en esos datos, el organismo exigió la nulidad total o parcial del concurso público.



Para ese pronunciamiento se tomó en cuenta otro detalle del informe, en el cual se advertía que la plataforma informática no cuenta con la certificación de una empresa o un auditor que garantice la transparencia y que esas fallas perjudicaron a los concursantes.



Este Diario conoció que el Data Center del Consejo de la Judicatura (CJ) operaba con un software libre. No tenía licencias que permitan mantener las seguridades. Ese dato fue confirmado ayer (21 de diciembre del 2020) por la entidad, que aseguró que las falencias han sido superadas.



“Administraciones anteriores no adquirieron licencias informáticas y tampoco dieron mantenimiento al sistema”, dijo la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado”.

El Código Orgánico de la Función Judicial (art. 53) señala que “si en las diferentes fases de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable se revisará el procedimiento, total o parcialmente”.



Al momento, personal de tecnología de la Judicatura repotenció el sistema de climatización para evitar un nuevo recalentamiento de la plataforma, se realizó un mantenimiento al Data Center de la Función Judicial y adquirió un software con licencia que es utilizado en el concurso.



El Departamento de Tecnología realizó una investigación para determinar qué ocurrió el 6 de noviembre, cuando todos los aspirantes a jueces nacionales recibieron un correo con una calificación errónea de 87,3 puntos sobre 25. Un mes y medio después de que se iniciara esa indagación, el CJ advierte que todo se habría tratado de un error humano.



“Los técnicos quisieron hacer una simulación interna para comprobar que el sistema para enviar las notificaciones a los aspirantes funcione correctamente; sin embargo, hubo un error humano y se enviaron notas ficticias a los correos de los aspirantes”, indica.



Los aspirantes a magistrados, gremios de abogados y organizaciones sociales también cuestionaron las fallas técnicas. Aseguran que se trata de irregularidades y han pedido que el concurso sea anulado.



De hecho, el informe elaborado por los veedores también menciona que los computadores que se utilizaron para que el Comité de Profesionales realice el banco de preguntas y los casos simulados para las evaluaciones teóricas y prácticas “no cuentan con los bloqueos que garanticen que la información no se filtre”.

La Judicatura rechazó ese cuestionamiento y aseguró que las preguntas y los casos prácticos fueron encriptados y solo tiene acceso el Comité de Expertos. Además, se dispuso que se realice un análisis forense a los computadores que los postulantes usaron el pasado 12 de diciembre para rendir la evaluación teórica.



Esta experticia tiene como objetivo determinar que esos dispositivos fueron usados únicamente para el concurso.



Ahora queda por conocer las recalificaciones de la prueba teórica de los 69 concursantes. Estas notas serán publicadas el próximo 26 de diciembre.