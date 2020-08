Jueces de la Corte Nacional ratificaron la prisión preventiva contra el legislador Eliseo Azuero

LEA TAMBIÉN

Las diligencias por la fallida construcción del hospital de Pedernales se desarrollaron este 4 de agosto del 2020 a través de dos vías. Por la tarde, el exconsejero de la Presidencia, Santiago Cuesta, llegó a la Fiscalía, luego de que la entidad lo llamara para que entregue su versión libre y voluntaria.

En la mañana, jueces de la Corte Nacional comenzaron a analizar el pedido de Eliseo Azuero, para que se levantara la orden de prisión preventiva que pesa en su contra.



Su abogado, Harrison Salcedo, sostuvo que la Fiscalía formuló cargos contra su cliente “solamente con un audio y la transcripción que no ha sido ingresada en una cadena de custodia”. “No se ha justificado este hecho importante, por lo tanto no es válido”.



Salcedo indicó que un parte policial es referencial, no un elemento para conceder la prisión preventiva. “Se han presentado arraigos familiares plenamente justificados, pero no fueron tomados en cuenta al momento de dictar la medida de detención”.



Al finalizar la audiencia, los jueces negaron el pedido y ratificaron la prisión preventiva.



El lunes 3 de agosto del 2020, en una carta, Azuero sostuvo que en su contra “lo único que hay es una es una grabación manipulada”.



Dijo que no comparece a la justicia por prescripción médica y debido al riesgo de contagiarse del covid-19 en las celdas. “No estoy evitando la cárcel, estoy evitando la muerte”.