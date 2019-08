Jueces señalados por no autorizar el levantamiento del sigilo bancario cuestionan a la Judicatura

LEA TAMBIÉN

Los jueces nacionales Pablo Tinajero, Miguel Jurado y Patricio Secaira se pronunciaron sobre la no autorización del levantamiento del sigilo bancario que supuestamente no realizaron de acuerdo con el Consejo de la Judicatura.

La mañana de este viernes 2 de agosto del 2019, los tres magistrados dijeron que sí hubo autorización y las cuentas están expuestas al país.



Además, los jueces nacionales cuestionaron que el Consejo de la Judicatura realice el pedido de levantamiento de sigilo bancario, pues "no tiene autorización", según manifestó Secaira.



Jurado dijo que el único órgano autorizado para examinar las cuentas de los jueces de la Corte Nacional es la Contraloría General del Estado.



"Queremos dejar en claro que no nos oponemos a levantar las cuentas en el país, que no tenemos ninguna cuenta en ningún paraíso offshore", dijo el juez Tinajero.