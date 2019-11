Jueces que no superaron la evaluación recogieron sus cosas de la Corte Nacional

LEA TAMBIÉN

Los pasillos en la Corte Nacional de Justicia lucieron con menos movimiento que lo habitual este lunes 18 de noviembre del 2019. Secretarios y asistentes judiciales atendían a los usuarios, mientras los despachos de los jueces y conjueces tenían las puertas cerradas.

"Está enfermo". "Vendrá en la tarde". "Hay un conjuez encargado". Esas eran las respuestas que daban los servidores judiciales cuando se les preguntaba dónde estaban los 23 jueces y conjueces que no superaron la evaluación del Consejo de la Judicatura y deben ahora abandonar sus cargos.



"No se preocupe, esta tarde se le encargará el despacho a un conjuez y su proceso seguirá", respondió un secretario a una mujer, quien tiene un juicio en la sala laboral.

La Dirección de Talento Humano revisará qué jueces de cortes provinciales o de tribunales Contencioso Administrativo pueden suplir temporalmente a los jueces nacionales que no pasaron la evaluación



Vía: @diegopuente1 pic.twitter.com/Y0cTGLLdA5 — El Comercio (@elcomerciocom) November 18, 2019

Según los propios funcionarios, la mayoría de las autoridades que no superaron la prueba ya se llevaron sus objetos personales la semana pasada.



Solo unos pocos jueces sacaban la mañana de este lunes sus libros y adornos y dejaban vacías las repisas, escritorios y libreros.



Para el juez Pablo Tinajero, quien no superó la evaluación, dijo que hubo "predeterminación" de parte de Judicatura para sacarlo de su puesto.



"A mí me sacan por retrasos injustificados (no haber despacho a tiempo las sentencias). Sin embargo, eso no es así. Eran despachos donde yo no eran el juez ponente. Además, yo soy uno de los jueces más productivos", dijo.

Anunció que presentará una demanda ante instancias internacionales, pues asegura que se le han vulnerado derechos, entre estos la independencia judicial.