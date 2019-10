Los jueces de la Corte Nacional ya tienen las calificaciones de sus evaluaciones y saben si se quedan o no

LEA TAMBIÉN

Luego de un proceso de evaluación, que comenzó a inicios de este año, la noche del jueves 24 de octubre del 2019, el Consejo de la Judicatura terminó de entregar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) las calificaciones que finalmente obtuvieron.

Las notificaciones fueron personales y a través de correos electrónicos. Luego de esa fase, los magistrados tienen tres días para presentar sus observaciones.



Solo después de esto se difundirá oficialmente la lista de los jueces que se van y quiénes se quedan en el alto Tribunal.



En medio de estos hechos, el pasado miércoles 16 de octubre, la Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad sobre las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura respecto a la evaluación.



Sin embargo, la CC aclaró que esa decisión no significa un “pronunciamiento de fondo” sobre dicha acción.



El máximo organismo de interpretación constitucional aclaró que esa admisión no “suspende el proceso de evaluación, toda vez que la medida cautelar no fue aceptada por la Sala de Admisión”.



Tras conocer esta medida, la Judicatura publicó este mensaje en su cuenta de Twitter: “Corte Constitucional niega petición de medida cautelar para suspender proceso de valoración; en consecuencia, esto continúa”.



La entidad ha manifestado que su trabajo es técnico y no político. Sin embargo, el 11 de julio pasado, la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, envió al Consejo de la Judicatura un análisis jurídico a la metodología aplicada por el alto Tribunal y establecieron su postura frente al proceso. Hizo cuestionamientos.