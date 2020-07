Consejo de la Judicatura pide que los sueldos a los funcionarios judiciales sean pagados a tiempo

LEA TAMBIÉN

Este 21 de julio del 2020, el Consejo de la Judicatura (CJ) realizó públicamente tres pedidos al Ministerio de Finanzas. El primero es que se cumpla con el pago a tiempo de los sueldos de los funcionarios judiciales.

“Por cuatro meses consecutivos no hemos tenido el pago a tiempo de salarios”, indicó María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura.



El segundo pedido es que no existan más recortes presupuestarios a la Función Judicial.



Entre el 2019 y 2020 hubo una disminución de recursos de USD 19,5 millones. “Este hecho afectará la calidad y el acceso a los servicios de justicia para la ciudadanía”, añadió Maldonado.



La tercera solicitud es que se le asignen USD 2,4 millones para pagar las deudas que tienen con proveedores que realizaron obras o prestaron servicios en las unidades judiciales.



El vocal del CJ, Juan José Morillo, indicó que el recorte presupuestario afecta a la contratación de más jueces, fiscales y servidores que se necesitan en el país.



Además, dijo que no hay dinero para contratar más equipos y herramientas tecnológicas, principalmente más licencias informáticas para realizar videoaudiencias a escala nacional y así evitar la realización de diligencias presenciales que incrementan el riesgo de contagios de covid-19.



“Es obligación del Estado establecer los recursos necesarios para la prestación del servicio público de justicia”, señaló Morillo.



Añadió que por la disminución presupuestaria, la Judicatura presentó una demanda en la Corte Constitucional en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez.