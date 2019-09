Judicatura denuncia problemas en obras contratadas en la anterior administración

LEA TAMBIÉN

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, expuso una serie de problemas en obras de infraestructuras contratadas y ejecutadas por la administración anterior. La Contraloría ejecuta 12 exámenes especiales a la Institución.

“Encontramos en cuanto a obras innumerables problemas en el área de infraestructura: errores en estudios y diseños en las obras que se ejecutaron, fallas estructurales, pagos pendientes, contratos no cerrados, deudas por cubrir”, dijo Maldonado este lunes 9 de septiembre del 2019.



Según la Judicatura, existen 82 contratos por liquidar en obras. También hay procesos de fiscalización, bienes, estudios y diseños por un monto mayor a USD 26 millones. “Son cuentas no pagadas pese a que se contaban con las respectivas certificaciones presupuestarias”, comentó.



La Judicatura tiene 13 obras no inauguradas como son los complejos judiciales Florida Norte en Guayaquil; Quitumbe, Complejo Norte, en Quito; El Empalme, Latacunga, Otavalo, Guaranda, entre otros.



La Controlaría General del Estado confirmó la tarde de este 9 de septiembre que realiza 12 exámenes de auditoría. Las acciones de control se efectúan sobre las siguientes áreas: construcción y fiscalización del Complejo Judicial Quito norte; contratos de arriendo, aseo, vestimenta de trabajo, fumigación y limpieza en la planta central; estudios, diseños, construcción y fiscalización de la unidad de flagrancia tipo A en Quitumbe.



También, procesos contractuales para bienes muebles; declaraciones patrimoniales juradas; procesos de construcción y utilización de edificaciones en Quito, Otavalo, Durán y el Empalme; concurso de méritos y oposición para selección de notarios.