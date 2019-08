Judicatura publicó los nombres de jueces que no autorizaron levantamiento de sigilo bancario

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura publicó este 1 de agosto del 2019 los nombres de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que no autorizaron el levantamiento de su sigilo bancario.

La entidad dice que ante el requerimiento realizado dentro del proceso de evaluación a los magistrados, 27 de los 36 integrantes de la Corte Nacional de Justicia autorizaron el levantamiento de su sigilo bancario y declararon no estar incursos en las prohibiciones establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).



Tres jueces de la CNJ no autorizaron que se levante el sigilo, dos no respondieron al pedido del CJ y cuatro que se encuentran con licencia otorgada, deberán responder en los próximos días.



De los integrantes de la Corte que serán evaluados, únicamente 25 presentaron su declaración de no poseer bienes en paraísos fiscales.



Los tres jueces que no autorizaron el levantamiento son: Patricio Secaira, Pablo Tinajero y Miguel Jurado.