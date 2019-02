Judicatura abre investigación en relación a fallo en caso Iván Espinel

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura abrió una investigación en torno al fallo del Tribunal Penal de Guayaquil que declaró inocente a Iván Espinel, exdirectivo del IESS, por el presunto delito de peculado, la noche de ayer.

“Se ha dispuesto a las direcciones nacionales de Transparencia y de Gestión Procesal, iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades administrativas en la tramitación de este caso”, informó hoy la institución en un comunicado.



Por su parte, la fiscal General encargada, Ruth Palacios, adelantó que apelará el fallo judicial “al no estar conformes con la resolución emitida por el juez y por no tomar en cuenta las pruebas presentadas” por esta institución.

Al no estar conformes con la resolución emitida por el juez y por no tomar en cuenta las pruebas presentadas por @FiscaliaEcuador, apelaremos de forma contundente.

Con ello, será una instancia superior la que “ratificará o revocará esta decisión, y verificará si la actuación de los jueces fue conforme a derecho”, agregó el Consejo de la Judicatura, que no descarta iniciar acciones disciplinarias si el caso lo amerita.



El organismo subraya que “la independencia judicial, tanto interna como externa, es un principio y un mandato constitucional”. Sin embargo, añade que “jamás permitirá ni la corrupción ni la impunidad en la Función Judicial”.



Espinel enfrenta este proceso de peculado por un supuesto perjuicio al Estado de USD 123 852, por contratos de prestación de servicios entre clínicas privadas y el IESS, cuando se desempeñaba como directivo de esta entidad.



El también exministro y fundador del movimiento Fuerza Compromiso Social permanece recluido en una cárcel de Guayaquil.