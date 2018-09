Pleno de la Judicatura decidió investigar presunta corrupción de funcionarios; el Director es señalado

LEA TAMBIÉN

La tarde de este 11 de septiembre del 2018, los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, y Angelica Porras, dieron a conocer una decisión tomada esta mañana en el Pleno del Organismo. Sus integrantes decidieron investigar presuntos actos de corrupción de los funcionarios.

Uno de las personas señalas por ambos es el director de la Judicatura, Juan Vizueta.



“Exigimos transparencia en la Función Judicial. Esta mañana, el Pleno decidió emprender una investigación contra funcionarios del Consejo de la Judicatura. Si nosotros no somos capaces de enfrentar la corrupción tomando medidas específicas para combatirla, no debemos estar aquí”, dijo Albán.



Entre tanto, Porras señaló lo siguiente: “Debido a las entrevistas que ofrecimos la anterior semana, cuya intención era investigar denuncias que llegaron a la Judicatura, en contra del director general de la institución, en una rueda de prensa él, excediendo sus funciones, me emplazó a renunciar. No voy a hacerlo”.



Porras dijo que fue designada para transformar la justicia y “eso empieza por trasparentar las actuaciones”. Por eso pidió que si “hay alguna denuncia contra cualquiera de los vocales se investigue".



A Vizueta se le señala por presunta injerencia en la justicia. Albán señaló que también hay denuncias contra otros funcionarios nombrados por el actual Consejo de la Judicatura y aclaró que son pocos.