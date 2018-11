Vocal de la Judicatura propone revisar el trabajo de Galo Chiriboga y fiscal Astudillo en el caso Gabela

LEA TAMBIÉN

Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, propone aplicar un proceso de control disciplinario en contra del exfiscal General Galo Chiriboga y el fiscal René Astudillo.

Esto, debido a la aparente “falta de prolijidad” en la investigación sobre la muerte del general Jorge Gabela, ocurrida en el 2010.



Porras, a través de un escrito, con fecha 20 de noviembre del 2018, solicita al Pleno de la Judicatura que en una próxima sesión se analice la actuación de Chiriboga y de Astudillo.



Esta reacción se da luego de que el informe de la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea concluyera que tras el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea “no fueron realizadas todas las pericias necesarias para determinar a los responsables”.



Esta indagación estaba a cargo de Astudillo, en ese entonces fiscal de Samborondón.



El informe del grupo legislativo indica además que “no fueron investigadas las denuncias de agresión sufridas por uno de los detenidos, así como no se presentaron las garantías suficientes a la acusadora particular, pese a haberlo solicitado al exfiscal General, Galo Chiriboga”.



El Pleno de la Judicatura todavía no se ha referido sobre el pedido de Porras.



Mientras, la familia de Gabela impulsa una nueva investigación en la Fiscalía. Este jueves 22 de noviembre del 2018, los allegados se reunieron en privado con Ruth Palacios, fiscal General (e), y en investigador Ángel Cujilema.



Ramiro Román, abogado de la familia, aseguró que la Fiscalía ha enviado solicitudes de información a varias entidades del Estado para que remitan datos sobre el caso. Sin embargo “hay instituciones que no han respondido las peticiones”. “Eso quiere decir que (las instituciones) están dilatando el tiempo” agregó.



Patricia Ochoa, viuda del oficial, indicó que la reunión tenía como propósito impulsar la visita del perito Roberto Meza. Pero aclaró que no se reconstruirá el tercer producto, en donde el experto concluye que la muerte de su esposo fue producto de la delincuencia organizada. Dijo que se realizará una pericia nueva.