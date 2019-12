Judicatura dice que destitución de juez Moreira no tiene relación con la acción de protección otorgada a Rosa Chalá

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Nacional presentó ante el Consejo de la Judicatura una queja en contra de Manuel Ruiz Moreira, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana, Manabí.

La medida se produjo en virtud de que, el miércoles 11 de diciembre, el juez concedió una acción de protección a Rosa Chalá, exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), quien fue destituida del cargo hace cuatro meses, tras un proceso de interpelación.



Este viernes, 13 de diciembre del 2019, se conoció que el magistrado fue destituido de su cargo. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura señaló que la decisión no tuvo relación con la medida otorgada a favor de Chalá.



El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la destitución de Cruz debido a un expediente disciplinario que se le abrió por negligencia, en otra causa.



Este viernes, 13 de diciembre, el Legislativo emitió un comunicado que señala que "la decisión del Juzgado Multicompetente de Santa Ana (Manabí), desconoce las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional para realizar el control político y fiscalizador, al no reconocer una decisión legal y legítima sobre la censura y destitución de los Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social".



"Rechazamos el razonamiento jurídico del juez al solicitar requisitos de prejudicialidad y constitucionalidad previos para que la Asamblea Nacional inicie procesos de fiscalización, desconociendo la diferencia entre la justicia ordinaria y los juicios políticos que cumplen un debido proceso, bajo causales establecidas en la Constitución y la Ley", agrega.



Para el Parlamento, el juez actuó con "manifiesta negligencia, desconocimiento de la Constitución de la República y su falta de competencia para conocer el caso".



En el comunicado se insiste en que esta resolución judicial "afecta al sistema democrático, vulnera la independencia de funciones y compromete el derecho de los ciudadanos a que exista un adecuado control del accionar de las autoridades".



Entretanto, el juez Ruiz Moreira divulgó este jueves 12 de diciembre un video en redes sociales en el que afirma que había sido bloqueado su acceso a la computadora que usa para despachar causas, por lo que ya no puede trabajar.



Además de Chalá, en agosto pasado fueron destituidos los consejeros José Tuárez, Walter Gómez y Victoria Desintonio por irse en contra de una sentencia de la Corte Constitucional que blindó las decisiones del Consejo de Participación transitorio.