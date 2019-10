Consejo de la Judicatura destituyó a dos jueces que fallaron a favor de Alexis Mera

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este 1 de octubre del 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Édgar Flores y Luis Enríquez. Esta información fue confirmada a este Diario por el vocal de la entidad, Juan José Morillo.

Esta decisión se tomó luego de tres meses de que los magistrados fallaron a favor de Alexis Mera, procesado por el caso Sobornos 2012-2016.



En una audiencia que se desarrolló el pasado 3 de julio del 2019, los dos jueces ordenaron arresto domiciliario y levantaron la orden de prisión preventiva que pesaba contra el exsecretario jurídico de la Presidencia, en el gobierno de Rafael Correa.



Los vocales de la Judicatura fundamentaron su decisión en lo establecido en el artículo 108 y 109 del Código Orgánico de Función Judicial. En esa normativa se menciona que los magistrados incurrieron en faltas graves y gravísimas.



Según la Judicatura, cometieron un acto de negligencia, no fundamentaron una resolución o sentencia y además vulneraron el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica.



El organismo inició una investigación administrativa el pasado 4 de julio del 2019. Ese día la fiscal General, Diana Salazar; el contralor, Pablo Celi; y el delegado de la Procuraduría del Estado, Marco Proaño, presentaron una queja contra los jueces Flores y Enríquez y pidieron su destitución.



Las autoridades alegaron que se les impidió presentar argumentos para que se mantenga la prisión en contra de Mera, pues según Salazar ambos jueces abandonaron la sala de audiencias del Alto Tribunal. Solamente se quedó el juez David Jacho, quien también era parte del Tribunal.



“Nuestra intención, como autoridades del Estado, no es la injerencia en la justicia. Únicamente exigimos que los derechos de las partes sean realmente respetados. La Fiscalía y la Procuraduría representan los intereses del Estado y tenemos los mismos derechos a presentar los recursos horizontales, conforme lo establece la Ley”, apuntó la fiscal General, en aquella ocasión.



Los jueces, ahora destituidos, consideraron que la prisión era exagerada y que la Fiscalía no tuvo pruebas sólidas para que se mantenga esta medida.