Judicatura: 'El concurso de jueces no ha sido ni será declarado desierto'

El Consejo de la Judicatura (CJ) aseguró este 29 de diciembre del 2020 que no ha sido ni será declarada desierta la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Esta declaración se da un día después de que el director de la entidad, Pedro Crespo, dijera que “si no hay el número indicado aspirantes para cubrir las vacantes existentes, el Pleno de la Judicatura podría declarar desierto parcialmente el concurso y convocar a un nuevo”.



Hoy la entidad aclara que cuando concluya el concurso, el 6 de febrero del 2021, se podrá determinar si el número de postulantes que aprobaron el concurso es suficiente o no para cubrir las 16 vacantes que hay en las Salas de lo Penal, Civil, Laboral, Tributario y Administrativo del alto Tribunal.

COMUNICADO | Consejo de la Judicatura no declarará desierto el Concurso público para la Designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Mire aquí: https://t.co/X1DbWopAaw pic.twitter.com/M4rLPfK9iL — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) December 29, 2020



“En el supuesto caso de que no exista el número suficiente de postulantes para cubrir las vacantes de una o varias salas de la Corte Nacional de Justicia, será el Pleno del CJ el que analice las alternativas siempre en sujeción al ordenamiento jurídico vigente”, indicó el organismo, a través de un comunicado.



Actualmente solo 23 de los 69 aspirantes siguen dentro del concurso público. Estos postulantes fueron los únicos que alcanzaron un mínimo de 40 puntos al promediar los resultados obtenidos en la prueba teórica y en la fase de méritos, donde se analizó los estudios y experiencia profesional.



Luego de que la Judicatura publicara los 23 nombres, se conoció que en la Sala de lo Contencioso Administrativo y Tributario no tienen suficientes candidatos para cubrir sus vacantes. En esta última, por ejemplo, hay cuatro cupos, pero solo siguen en el concurso dos personas. En lo Contencioso Administrativo quedan solamente dos para tres plazas.



El reglamento del concurso (art. 74) establece que el Pleno del CJ declarará parcialmente desierto el concurso público cuando no existen suficientes participantes para ocupar los cargos en las salas especializadas de la Corte Nacional. En este caso, se realizará un nuevo concurso en el que ya no podrán participar los mismos postulantes que fueron descalificados.



La Judicatura indicó que el proceso de selección se desarrolla con normalidad. El 28 de diciembre del 2020 arrancaron las pruebas prácticas a los 23 aspirantes. Ese día rindieron la evaluación nueve candidatos en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

En cambio, este 29 de diciembre del 2020 se realiza la evaluación a los otros 14 postulantes. Con este examen se definirá quienes alcanzan el mínimo de 80 puntos sobre 100 para ganar el concurso.