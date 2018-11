Consejo de la Judicatura deroga Código de Conducta para abogados

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura (CJ) derogó el Código de Conducta y el Código de Ética Judicial luego de la polémica que causó el documento que se dio a conocer la noche del miércoles 14 de noviembre a través de la cuenta oficial de Twitter de la CJ.

A través de un comunicado este 15 de noviembre del 2018 la Judicatura explicó los motivos por los cuáles el Código de Conducta fue eliminado y reconoce que se atendió "las solicitudes de los profesionales de Derecho y los pedidos de los colegios de abogados del país".



Además dice que el "debate generado a partir de la aprobación del Código de Conducta, pues ha fomentado el pronunciamiento de los abogados, así como de la sociedad civil."



Y finaliza con "saludamos las voces en favor y en contra, ya que la discusión nos enriquece como sociedad"

🔺#ATENCIÓN 🔻 El Consejo de la Judicatura deroga el Código de Conducta para los Abogados y el Código de Ética Judicial ⤵️ pic.twitter.com/bkKKiqtOBK — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) 15 de noviembre de 2018



El Código de Ética Judicial tiene 34 artículos y se aplicaba a los jueces y candidatos a puestos judiciales. En cambio, el Código de Conducta para abogados tiene 43 artículos.



En la segunda norma se establecía que los juristas deberían acatar las decisiones de sus clientes, sin permitir que incurran en conductas fraudulentas y que deben mantenerles informados del estado del proceso. Además debían tener confidencialidad de la información durante le proceso que representan.



El documento disponía que los abogados informen oportunamente sobre si tienen parentesco o amistad con la parte contraria a su defendido.



Las dos normativas se iban a aplicar dentro de seis meses.



Durante ese periodo, la CJ iba a dar a conocer sus contenidos a escala nacional.



En el caso del Código de Conducta para los juristas, la entidad iba a reunirse con los colegios de abogados.



Una vez concluido el plazo, la CJ daría capacitaciones en línea a los abogados.



Luego, los profesionales del Derecho debían rendir un examen sobre el contenido del Código de Conducta.



Sin embargo, abogados demostraron su rechazo a la aprobación del Código de Conducta.



Aseguraron que esa norma no se difundió y que la Judicatura debe normar solo la conducta de jueces y no de los abogados.



El Art. 6 de la norma se mencionaba que “el abogado no podrá sostener relaciones sexuales con su cliente a no ser que existiera una relación consensual entre ambos previo a comenzar la relación abogado- clientes”.

Ante esto, el Consejo de la Judicatura y dijo que el Código pasaría “por un proceso de difusión en todo el país durante 6 meses”.



También la institución respondió: “El Consejo de la Judicatura es la entidad encargada de dictar el Código de Conducta en el ejercicio profesional”.

El miércoles 14 de noviembre, la vocal de la CJ, Angélica Porras, solicitó, por medio de un documento, al Pleno de la institución reconsiderar la aprobación del Código de Conducta. Porras considera que el contenido de la normativa no ha sido aprobado en dos debates del Pleno de la entidad. Afirma que su validez está cuestionada.

Abogados cuestionan al Consejo de la Judicatura por la emisión de un Código de Conducta sin un debate previo que los incluyera. En redes sociales ya hubo reacciones en ese sentido.

La Resolución 100A-2018 que aprueba el Código de Conducta para los Abogados en el Patrocinio de las Causas es un error y un horror @CJudicaturaEc transitorio. Inadmisible que no se haya consultado con el gremio y que lo socialicen ya emitido. Su contenido es totalmente inadecuado — Ramiro García F (@ramirogarciaf) 14 de noviembre de 2018

Ridículo.. digno del Consejo de la Judicatura actual..!



Hemos regresado al nivel de prohibir relaciones sexuales y contratar a gente por su apellido.



Una lástima. pic.twitter.com/ORjnoxhBTo — Jessica Jaramillo 💜 (@JessikJaramillo) 14 de noviembre de 2018

El @CJudicaturaEc tiene la competencia para emitir el #Codigodeconducta , pero en lo aprobado hay reglas que solo puede aprobarse por medio de una ley y regula algunas cosas de forma peligrosa cuando no absurda. No todo esta mal, pero lo que está mal es malo en serio. — Farith Simon (@farithsimon) 15 de noviembre de 2018

Pregunta seria: según este artículo no podría contratar un pasante judicial para que ayude con los trámites, el seguimiento de casos y los escritos. Imagínense cuantos chicos y chicas que trabajan en estudios jurídicos se verían afectados si seguimos el tenor literal. pic.twitter.com/ADXf1I5EAi — Efren Guerrero (@auraneurotica) 15 de noviembre de 2018

¿El @CJudicaturaEc expide el Código de Conducta de los abogados sin siquiera haber preguntado a los abogados?¿ Regulan en el Art. 4 nuestros honorarios sin haber nunca litigado y hasta mandan y disponen sobre nuestra vida sexual? Vergonzosa la eucaristía judicial. — Felipe Rodríguez M. (@FRM87) 15 de noviembre de 2018



En Twitter, el Consejo de la Judicatura informó que este jueves 15 de noviembre recibirá a la Federación de Abogados para abordar el Código de Conducta.



