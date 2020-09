Judicatura: 58 carnés de discapacidad de funcionarios judiciales no cumplieron con parámetros de ley

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura (CJ) informó este miércoles, 30 de septiembre del 2020, que solicitará a la Contraloría que realice un examen especial a los servidores judiciales que tienen carnés de discapacidad.

La medida se adopta luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP), “no proporcionó información completa sobre este tema”. Así lo indicó la entidad a través de un comunicado. En el escrito, la Judicatura dice que no recibieron la información, “pese a las insistencias” que realizaron como institución.



“Los resultados del proceso de verificación, que debían ser efectuados por el Ministerio de Salud, aún no fueron remitidos al CJ, por lo que no ha sido posible continuar con las acciones administrativas correspondientes para esos casos específicos”.



Además, la entidad informó que ayer el Pleno de la Judicatura conoció un informe de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión y de la Dirección Nacional Jurídica.



En el documento se detalló que 98 jueces registraron su condición de discapacidad. De ellos, 37 sí cumplieron con la documentación requerida. Otros 58 casos ingresaron a verificación porque, según el CJ, no cumplieron con los parámetros establecidos en la Ley.

Otros tres expedientes no estaban registrados en el Sistema de Información en Línea (SIL).