Judicatura transitoria acata suspensión de evaluación a la Corte Nacional

Horas después de la emisión de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t), el presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, Marcelo Merlo, aceptó la suspensión de la evaluación a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Este miércoles, 19 de septiembre de 2018, el Consejo de Participación resolvió que dado el poco tiempo que le queda en funciones a la Judicatura transitoria, no se realice la evaluación a los 21 jueces y conjueces de la CNJ.



Merlo indicó que todavía no han sido notificados. Pero, que escucharon todas las consideraciones del documento. Explicó que se señala que en vista de que el Consejo de la Judicatura definitivo va a ser constituido en pocas semanas, se decidió que el actual organismo no ejerza la función ligada la evaluación de los jueces.



“Siendo esa una decisión del Consejo Transitorio, amparado en sus atribuciones, nosotros acatamos esa resolución”, dijo el presidente transitorio de la Judicatura.



Añadió que, si bien la evaluación queda suspendida como tal, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) sigue trabajando en el análisis de las cuentas de los jueces de la CNJ. Además, que por pedido del Cpccs-t, la Contraloría está haciendo un examen a la forma en la que los actuales magistrados fueron designados.



De esta manera -dijo- si estas entidades encuentran irregularidades en el accionar o en la designación de los magistrados, estos deberán ser sancionados independientemente de una evaluación.