18 jubilados permanecen apostados en la Gobernación de Azuay para exigir el pago de sus compensaciones

Un grupo de maestros jubilados de la capital azuaya reclama sus compensaciones. Desde la noche de este lunes 23 de septiembre del 2019, 18 personas permanecen al interior del edificio de la Gobernación de Azuay.

El ingreso de los jubilados les tomó por sorpresa a los funcionarios de esa institución. Ellos se apostaron en la segunda planta y la Policía intentó desalojarlos, pero no pudo. Entonces, los uniformados acordonaron el edificio con mallas metálicas para impedir el ingreso de más personas.



Quienes se quedaron afuera se encadenaron las manos como una medida extrema para pedir el pago, en efectivo, de lo que les corresponde por sus jubilaciones. “No queremos más mentiras ni burlas de este Gobierno”, dijo María Soledad Moreno, de 63 años.



Ella es parte de los más de 480 maestros de Azuay que se jubilaron entre el 2014 y 2017 y que no han cobrado sus compensaciones. Moreno contó que la mañana de lunes fueron convocados por la Gobernación de Azuay para una reunión que nunca se dio.



Zaida Ulloa, de 62 años, una de las jubiladas que permanece dentro de la Gobernación, dijo que no pueden esperar más tiempo porque cada día la salud de todos empeora y necesitan el dinero para sus tratamientos médicos. Ella, por ejemplo, padece de fibromialgia.



En la mañana de este martes, el jefe político de Cuenca, Xavier Martínez, mantuvo una reunión con los jubilados, pero no llegaron a ningún acuerdo. Freddy Robles, presidente de los jubilados del 2015, 2016 y 2017, dijo que otra vez recibieron la oferta del pago de sus incentivos con bonos.



“No queremos papeles, sino dinero en efectivo y por eso seguiremos en la medida de hecho hasta que el Gobierno Nacional nos cumpla”, comunicó Robles a sus compañeros que aguardan en las afueras, desde ese espacio apoyando la protesta.