Jubilados del Ministerio de Salud marcharon en 'defensa' del IESS

Jubilados del Ministerio de Salud marcharon hoy martes 23 de abril desde el Parque El Arbolito, en el centro-norte Quito, hasta el edificio Zarzuela del Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS), para protestar en contra de algunas medidas que, a juicio de los pensionistas, se pretenden tomar en la entidad.

Rosario Delgado, presidenta nacional de los jubilados del régimen Código del Trabajo del Ministerio de Salud Pública, cuestionó algunas declaraciones dadas semanas atrás por el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, referidas a la posibilidad de evaluar la edad de jubilación o el aporte de los afiliados al Seguro, dentro del marco del acuerdo nacional por la seguridad social.



De igual manera, criticó las declaraciones de Granda referidas al pago del decimotercero y decimocuarto sueldo a los jubilados, cuando el IESS recibe 12 aportaciones al año por parte de los afiliados.



“Qué pasa con las inversiones que hace el IESS. Nosotros que tanto hemos trabajado y aportado, el que menos 30 años, y que hoy nos digan que no tienen para pagar nuestras remuneraciones. Está muy equivocado Paúl Granda. Está muy equivocado el Gobierno. No nos van a flexibilizar”, añadió la representante del gremio.



A la marcha asistieron jubilados de la cartera de Salud de las distintas provincias del país.



“El Gobierno no ha demostrado la realidad de lo que está diciendo, simplemente cumple una receta del Fondo Monetario Internacional , que exige a muchos Gobiernos tomar medidas en contra del pueblo”, consideró Julio Sánchez, jubilado proveniente de la provincia de Los Ríos.



Los asistentes tenían previsto dirigirse posteriormente al Ministerio del Trabajo, para exigir el pago de bonificaciones por jubilación a 227 personas, que están a la espera de este pago desde el 2011.