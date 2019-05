Grupo de jubilados se moviliza para pedir al Fisco pago de compensaciones atrasadas

LEA TAMBIÉN

Un grupo de exfuncionarios públicos, entre maestros y médicos, se moviliza este 22 de mayo del 2019 por las principales calles de Quito. La marcha empezó a las 09:00 en el sector de El Arbolito, en el norte de Quito. Los jubilados advirtieron con iniciar hoy una huelga de hambre.

Los manifestantes, quienes reclaman pagos atrasados por compensaciones jubilares desde el 2008, acudieron hasta la Contraloría para solicitar una auditoría a la gestión del pago de estos incentivos.



Galo Vaca, exmaestro, llegó desde la Amazonía para pedirle al Ejecutivo que acelere el pago de su indemnización en efectivo.



Vaca se retiró del sector público en el 2013, sin embargo, aún no ha recibido los USD 47 700 que le debe el Ministerio de Educación. Por eso, advierte que hoy iniciará una huelga de hambre.



“Los viejitos tenemos derechos. No queremos que nos paguen cuando estemos muertos”, dijo Vaca, quien portaba una mochila donde tenía una manta y algo de ropa.



Los jubilados llegaron a la Asamblea a las 10:00 y entregaron un pedido para que la Comisión de Fiscalización inicie un juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por no ejecutar desembolsos a este sector desde noviembre de 2018.



La marcha se realiza pese a que la Cartera de Estado acordó a finales de abril un cronograma de pago para este año. Finanzas se comprometió a ejecutar el plan desde este mes. Los pagos favorecerán a 1 950 jubilados.



Jaime Ruiz, quien dirige a otro grupo de jubilados, dijo hace unos días que existe el compromiso del Régimen de pagar en efectivo a una buena parte de los exmaestros en este año, por lo que rechazó la marcha y el pedido de juicio político.



Pero el anuncio no deja tranquilos a todos. “Buscamos que el Gobierno nos dé atención, ha pasado mucho tiempo y no nos pagan”, aseguró Carlos Astudillo, quien reclama un pago de USD 53 000, por 38 años de servicio en el Magisterio.