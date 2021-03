Jubilados de Imbabura hicieron público su malestar por los inconvenientes en inscripción para plan de vacunación

Los directivos de la Federación de Jubilados, Pensionistas y Montepío del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la provincia de Imbabura, mostraron su malestar, este 17 de marzo de 2021, por los inconvenientes que se han presentado para el proceso de inscripción de los adultos mayores para la vacunación contra el covid-19.

Aníbal Mora, presidente de esta organización, considera un atropello y falta de respeto al adulto mayor las dificultades que se han registrado en la primera fase del Plan Vacunarse, que se desarrolla en Ecuador.



En la provincia de Imbabura hay alrededor de 13 000 jubilados y pensionistas, que esperan que les indiquen la fecha y hora de la vacunación. Según Mora, son un grupo vulnerable por lo que piden que se inicie de manera inmediata la inoculación. De caso contrario seguirán en lucha.



Galo Pule, de 75 años, cuenta que durante las primeras horas de apertura de la página web www.planvacunarse.ec pudo inscribirse y que luego recibió un mensaje de texto con la confirmación en su teléfono celular. Sin embargo, este docente jubilado de inmediato quiso luego ingresar los datos de su esposa, pero ya no fue posible por inconvenientes en el sistema.



Iván Tréboles, presidente de la Asociación de Jubilados de Cotacachi, tampoco pudo registrarse, a pesar de que lo han intentado en varias ocasiones.



El Secretario General de Gabinete de la Presidencia, Jorge Wated, indicó la mañana de este miércoles que, en el caso de los jubilados del IESS que tienen más de 65 años, llegará un mensaje de texto al teléfono celular o al correo electrónico confirmando que han sido registrados para el proceso de vacunación. Si hasta en 72 horas no recibe este mensaje o correo se pueden contactar al 171 para informar que no ha recibido aquella confirmación para que un equipo habilite su registro.



Sin embargo, Mora considera que estos preparativos debieron realizarse el día que llegaron las primeras vacunas al país.