Jubilados se informan sobre el pago de incentivos en bonos

Los jubilados del Ministerio de Educación se han acercado a las direcciones zonales y distritales desde el viernes 9 de agosto del 2019 para solicitar información sobre el pago de sus incentivos jubilares a través de bonos o, en algunos casos, firmar el convenio de dación de pago con el Director Distrital.

Sin embargo, no todos han logrado su cometido porque no se encuentran en los listados de jubilados que recibirán el pago en bonos o aún no tienen habilitada la subcuenta en el Banco Central, que es uno de los requisitos para firmar el convenio.



Sonia Ortiz y Manuel Morán, ambos de 64 años de edad, son docentes jubilados del Colegio 24 de Mayo desde julio del 2016. La mañana se este sábado 10 de agosto del 2019 se acercaron al Distrito 5, ubicado en el norte de Quito, pero no les recibieron sus documentos porque les falta el número de la subcuenta de valores del BCE y la entidad no atenderá durante estos días de asueto.



"¿De qué sirvió esto, si el Banco no está trabajando?", cuestiona Manuel, con frustración. Tanto él como Sonia se vieron "obligados" a aceptar el pago en bonos tras una espera de tres años por la cancelación de su incentivo jubilar. Una vez que les paguen, la mujer dice lo invertirá en una operación de várices, que aún no se realiza por falta de dinero.



Entre el viernes y este sábado a las 11:15 se acercaron al Distrito 5, unas 55 personas. De estas solo 14 lograron firmar el convenio de dación de pago.



La Subsecretaría de Educación en Quito también está brindando atención a los jubilados, durante el feriado y fin de semana.



Ligia Romero, de 65 años, se acercó a consultar la mañana de este sábado a esta entidad. Sin embargo, la jubilada, de la Escuela Estado de Israel, desde octubre del 2015, no se encuentra en el listado para la recepción del pago en bonos. Esto le dijeron hace dos meses en el Distrito 5 y se lo reafirmaron hoy en la Subsecretaría.



Desde febrero pasado, la jubilada está dispuesta a recibir el pago de su incentivo en bonos, lo cual invertiría en un futuro en arreglos de su casa.



José Oñate, de 69 años, tampoco aparece en el listado. Este pensionado, en cambio, se jubiló en febrero pasado, tras 44 años de servicio. En la Subsecretaría le informaron que los jubilados del 2019 no constan en los listados y que debe esperar a una reprogramación para el próximo año.



Otros grupos de jubilados, que no recibirán pagos en bonos, se acercaron para conocer información sobre su situación. Se trata de los años 2008, 2009 y 2010, a quienes se les pagará un adelanto de lo adeudado en cuotas fraccionadas de octubre a diciembre próximos.



Rita Navarrete, de 71 años, jubilada de la Escuela Rosario González de Murillo, en el 2009, recibió USD 12 000 en ese año como el resto de jubilados de su época, pero está a la espera del la cantidad restante del incentivo, que ella calcula en al menos USD 30 000.



"Vine a averiguar porque a nosotros nos dijeron que nos iban a dar una bonificación fraccionada, pero no se sabe cuándo ni cómo. Acá no me dieron respuesta por mi caso".



Sonia Aguirre y Manuel Rodríguez, esposos de 72 y 84 años, también son jubilados del 2009. A ellos les informaron en la Subsecretaría que el pago fraccionado será en sus cuentas de ahorro.



Desde el viernes y hasta las 10:25 de este sábado, se acercaron a la Subsecretaría de Educación en Quito, 129 jubilados, desde el viernes 9 de agosto.