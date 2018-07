Juan Vizueta: ‘Nosotros no hemos infringido la independencia de los jueces’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Juan Vizueta, director de la Judicatura



Usted criticaba a la Judicatura anterior por separar de sus cargos a los jueces. ¿No están haciendo lo mismo con el caso de la jueza Paola Dávila?

De ninguna manera. Hemos sido muy críticos cuando estábamos fuera de la Judicatura. Entonces, que no se interprete que no somos coherentes con nuestras actuaciones. Hemos cuestionado que se usen los sumarios disciplinarios para sancionar a los jueces y enviar el mensaje al resto, para que sean obedientes. Acá se trata de un caso distinto y hay que aclarar que la resolución (en el caso Dávila) está dentro de la potestad que tiene el Presidente de la Judicatura. Lo que aquí se tomó en cuenta es la actuación irregular (de la jueza), pero no se hizo referencia a las decisiones judiciales (respecto a la liberación de Iván Espinel).



Lo mismo decía la anterior Judicatura y ustedes criticaban aquello.

Pero nosotros estamos dando una explicación jurídica sobre la acción iniciada por la Judicatura. De ninguna manera entramos a analizar si la jueza tuvo o no razón sobre la revocatoria de la prisión, pues eso lo deberá conocer un Tribunal. Allí tiene que definirse si se ratifica o no la medida dictada (a favor de Espinel).



Pero incluso el vocal de la Judicatura, Juan Pablo Albán, dice que no está de acuerdo con esa decisión.



El doctor Albán tiene todo el derecho de disentir respecto a la decisión tomada por el Presidente de la Judicatura.



Albán considera que se debe respetar de manera absoluta las facultades jurisdiccionales e independencia de los jueces.



Eso no se ha infringido. Ahora, la Judicatura tampoco va a permanecer inerte frente a una actuación evidentemente irregular. Sería contrario a la ley el hecho de que se haya señalado una medida alternativa, cuando hay una prohibición expresa en el artículo 532 del COIP. Allí se dice que en ningún caso se podrá dictar una medida alternativa frente a un delito que tiene pena superior de cinco años.



La Judicatura ya cometió un error cuando nombró a los fiscales y ante la presión debió cambiar algunos nombres.

Entiendo que son errores propios de un órgano que realiza una serie de actividades, pero sobre todo tomando en cuenta que se trata de un órgano transitorio.

¿Y qué ha encontrado en el Consejo de la Judicatura este órgano transitorio?

Se han encontrado muchas anomalías sobre todo en proceso de contratación pública. He generado un pedido para que la Contraloría realice exámenes especiales. Pero también hemos encontrado pagos indebidos. Además, hay una excesiva carga de personal en la Judicatura, pues estamos excediendo los 1 000 funcionarios. Es importante hacer un análisis para saber qué funciones cumplen.