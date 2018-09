Juan Pablo Albán habló de su salida y del trabajo realizado en el Consejo de la Judicatura transitorio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Juan Pablo Albán recordó la mañana de este 20 de septiembre del 2018 su salida del Consejo de la Judicatura transitorio "como es de conocimiento público yo estoy retirándome del Consejo, a partir del día de mañana, hoy es mi último día". Además, dijo que la intención de sus colegas que permanecerán en el Consejo por cerca de tres o cuatro meses más “es erradicar la corrupción en el sistema judicial, pero en ese tiempo no será suficiente para cumplir con el objetivo”.

Porque, según Juan Pablo Albán, la corrupción en el aparato judicial no está presente desde hace 10 años si no desde hace mucho tiempo atrás.



También mencionó que “el componente político, de todas las tendencias, tratando de interferir en la actividad estrictamente jurisdiccional y también en el normal desarrollo de las actividades del Consejo de la Judicatura es lo que no le permite salir a este país de donde se encuentra estancado”.



Albán afirmó que el Consejo de la Judicatura transitorio, en el tiempo en el que él ha estado, ha trabajado en resoluciones que buscan mejorar los procedimientos de la Justicia del Ecuador que ahora solo queda esperar la ejecución de los mismos.

Respecto a su salida de la Judicatura dijo que lo hace porque debe retornar a los EE.UU. para completar el proceso de disertación de su programa doctoral, en el que le habían otorgado una licencia que ya finalizó, pero que se va esperanzado porque siempre combatió “en defensa de los DD.HH. desde las calles y las salas de juicio” y además se marcha satisfecho, dijo en entrevista en el canal Teleamazonas, porque cree que desde adentro de las instituciones públicas si es posible alzar la voz y exigir correctivos.