Juan Pablo Albán dice que Consejo de la Judicatura tiene 'equipos de escucha'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este jueves, 20 de septiembre del 2018, Juan Pablo Albán terminó sus funciones como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, como un encargo del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs-t). Él abandona el puesto por compromisos académicos adquiridos previamente.

Esta tarde, el jurista dio una rueda de prensa a modo de rendición de cuentas. Junto a él estuvo Angélica Porras, también vocal, con quien conformaron una especie de minoría al interior del CJ transitorio.



Allí Albán dijo que el aceptó el cargo con el objetivo de instaurar una visión de independencia judicial. Y para esto procuró plantear candados en el sistema para garantizar que la operación de la justicia sea transparente e independiente.



Además, por iniciativa de Porras, dijo, intentaron visibilizar los abusos del pasado y se generaron propuestas para demostrar que el aparato judicial fue utilizado como un sistema de abuso de derechos y en el Pleno fueron acogidas por unanimidad.



Sobre la evaluación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) indicó que esa fue una idea de Porras y, por tanto, el Pleno de la Judicatura le encargó a ella la construcción de los parámetros que se deben utilizar para ese proceso. Y sumó que aunque esos estándares no se debatieron y aprobaron, espera que el CJ definitivo que hará la evaluación pueda tomarlos en cuenta.



“Es necesario que se recupere la credibilidad en el sistema de Justicia. Para ello es necesario evaluar a la Corte Nacional. Espero que el CJ definitivo tenga en cuenta la metodología planteada por la vocal Angélica Porras”, señaló.



En su aparición pública como exconsejero, Albán habló de equipos de 'escuchas' que habría notado en el Consejo de la Judicatura.



"Pude constatar con información entregada por funcionarios del propio Consejo de la Judicatura que, efectivamente, hay sistemas de cámaras aquí. Hay micrófonos en los ascensores que se activan a partir de determinadas horas y el Consejo de la Judicatura tiene en su propiedad equipos de escucha telefónica pese a que la única entidad autorizada, conforme a la ley para hacer escuchas, es la Fiscalía y previa autorización judicial".



Albán continuó: "Esos equipos no los adquirió el Consejo de la Judicatura transitorio. Evidentemente que no. Esos equipos ya estaban aquí, las cámaras, los micrófonos en los ascensores, los equipos de grabación telefónica ya estaban aquí. Se me dijo en algún momento que la intención era poder monitorear la actividad de los jueces. Si así lo fuera es igual de grave".



Al referirse a las críticas que el Consejo de la Judicatura ha recibido, dijo que quienes los quieren juzgar por una grabación de 45 segundos, realmente no comprenden la dificultad del trabajo y lo que han hecho los cinco vocales. Añadió que los cinco tenían un objetivo común, con diferentes métodos: mejorar la Justicia del país.



Esto en referencia a una grabación que se filtró en redes sociales, que corresponder a una sesión del Pleno del CJ, en la que se escucha a Albán discutiendo a gritos sobre la investigación a Juan Vizueta, con el vocal Aquiles Rigail.



Albán espera que el trabajo que hizo y sigue haciendo la Judicatura transitoria sea tomado en cuenta por el Consejo definitivo. “No podemos refundar el país cada 10 años, no podemos elegir a un nuevo sumo sacerdote que se ocupe de descabezar a los que queremos sacar. Las personas somos pasajeros y las instituciones son permanentes. No podemos cada que se nombre a nuevas autoridades refundar las instituciones”, consideró.



Aunque Albán sale oficialmente del Consejo de la Judicatura, dio a conocer que Marcelo Merlo, presidente de la entidad, le solicitó que siga como consultor externo y que ha aceptado, pero que no recibirá paga por esa función.



Al ser consultado nuevamente sobre su denuncia del sistema de cámaras y micrófonos en las instalaciones de la Judicatura, él no respondió más preguntas sobre el tema porque aseguró que viajaba este jueves en la noche a Estado Unidos, y tenía varios pendientes relacionados con ese desplazamiento.