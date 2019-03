Juan Zapata: ‘Todavía no se puede hablar de un ganador’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exsecretario de seguridad del Municipio de Quito, Juan Zapata está en desacuerdo con los resultados que hasta el momento ha entregado el Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo ubican en segundo lugar, por debajo de Paola Pabón.

Zapata instaló una base computarizada junto a sus coidearios para analizar, de ser necesario, una a una las actas escrutadas y verificar su veracidad.



¿Por qué el desacuerdo?



Si el mismo CNE determinó en el último corte que recibí que hay el 12,27% de actas inconsistentes, lo que supera los 202 000 votos. Y si la diferencia entre la persona que va en primer lugar y yo, es de 27 000 votos, no se puede hablar de un candidato ganador.



¿Pero ese porcentaje de actas inconsistentes ha disminuido?



Ahora dicen que es el 11,20% es decir 779 actas, lo que representa unos 180 000 votos. La diferencia es muy poca. Yo no sé por qué se está proclamando un ganador cuando eso aún no es posible.



Para mañana está convocada a una audiencia



Sí. Mañana a las 08:00 haremos la apertura de actas inconsistentes y se pedirá que se haga el recuento voto a voto. Aparte de eso he revisado las actas y he detectado más inconsistencias. Por ejemplo, en el cantón Quito, parroquia Centro Histórico, en La Loma, junta 0017, masculino, yo consto con 38 votos y en el sistema está registrado solo 1. De ese tipo hay otros casos en parroquias del sur.



¿Hasta cuándo va a mantener su protesta?



Hasta que me aclaren las dudas. Yo no estoy acusando a los miembros del CNE. Es un tema técnico el que hay que revisar. Por eso voy a pedir que se haga una autoría técnica. Además, el domingo 24 se tardaron casi cuatro horas en dar información sobre Pichincha. Se registraron fallas en el sistema.