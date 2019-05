Juan Sebastián Roldán: ‘El Presidente creyó que era importante ceder’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Juan Sebastián Roldán, secretario particular y portavoz de la Presidencia de la República.

El lunes los gremios anunciaron que se declararían en resistencia. ¿Cómo fue la negociación para tener el feriado de hoy?



No hay una negociación. El Presidente ha abierto el diálogo desde que se posesionó y hubo un petición generalizada de los trabajadores, no solo de los gremios, que reivindican su día. El Presidente creyó que era importante ceder ante eso. Lamentablemente, hay una ley, que es inconsulta, que obliga a que el feriado del 1 de mayo se corra al viernes. Es un absurdo que habrá que cambiar.



El Ministro de Trabajo, que debía liderar esta negociación, no apareció en la rueda de prensa. Solo se vio a la ministra del Interior, María Paula Romo.



Insisto, no hubo negociación. Hubo un solicitud de los gremios y de varios actores de la sociedad civil, que el Presidente acogió. Esta fue una discusión en la que estuvieron varios actores y también estuvo el Ministro de Trabajo, solamente que la reunión con el Presidente fue también con la presencia de la Ministra del Interior.



¿Cómo afecta la decisión de anular un decreto, que de por sí era ya polémico, y poner otro decreto que también ha generado críticas?



El Ecuador está acostumbrado a un Gobierno que no revisaba sus decisiones. El presidente Moreno no tiene problema en revisar sus decisiones, en tanto y cuanto beneficien a la mayoría o cumplan con causas justas, y por eso decidió revisar el decreto que permite que se conmemore el 1 de mayo, ya que hay una ley que obliga a que haya vacación el viernes 3 de mayo. Una de las cosas que deberíamos preguntarnos es si esa ley no debiera ser revisada en la Asamblea, porque es inconsulta.



Con esto el Gobierno se abre un frente con los empresarios, que han criticado duramente esta decisión. ¿Cómo van a dialogar con ellos?



Entendemos que hay momentos en los que algunas personas están contentas con las decisiones y otras no. Comprendemos, aceptamos y respetamos la posición crítica de algunos líderes gremiales. Hemos visto la posición de los empresarios, comprendo que algunos no estarán de acuerdo. Lo que nos sorprendió es la posición del Presidente de la Asociación de Bancos. Lo que creemos es que más allá de la crítica, se salió de lugar.



Con el tema del anuncio de los uniformes escolares, la revisión de la tarifa del alumbrado público y ahora los cambios en el Decreto del feriado, hay la sensación de que existe una falta de comunicación dentro del mismo Gobierno. ¿Cómo ve esto?



Un Gobierno tiene que poner sus posiciones, siempre de la mano de lo que el Presidente de la República plantea. El Presidente es quien marcas las pautas y son públicas. Nosotros como Gobierno vamos a cumplir irrestrictamente con los uniformes y la alimentación para los niños del país.



Lo de las tarifas eléctricas, lamentablemente, fueron subidas sin consultarlo al Presidente, y quienes lo hicieron están separados del Gobierno. Los dos subsecretarios que tomaron esa decisión están fuera. El Presidente toma las decisiones y las corrige cuando cree que lo debe hacer. Eso es de un Presidente que entiende que el beneficio tiene que ser el del Ecuador.