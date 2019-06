Juan Sebastián Roldán habla sobre acciones del nuevo Cpccs

LEA TAMBIÉN

Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, se refirió en una entrevista en radio América al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), cuyos integrantes fueron posesionados este jueves, 13 de junio del 2019, en la Asamblea Nacional.

Roldán, quien se encarga de coordinar la mesa de democracia en el marco del Acuerdo Nacional, recordó que uno de los temas que se aborda tiene que ver con las funciones del Estado. Y en ese contexto, se discutirá sobre qué va a suceder con el Cpccs, particularmente, con su facultad de designar autoridades de control.



Roldán señaló que en los próximos quince días se efectuarán dos foros, para recibir opiniones sobre este tema. Agregó que la siguiente semana se desarrollará una reunión de la mesa de democracia, pero adelantó que por el momento no hay una posición clara sobre el Cpccs.



“En la discusión no estarán solo los partidos (políticos), sino todos los poderes del Estado. Con ellos queremos discutir cuál es el mejor mecanismo para que la institucionalidad del país se consolide y perdure. Cuál es el mejor mecanismo, el más transparente, cuál le llega y le toca a la gente”, manifestó Roldán.



Para Roldán, el accionar del Consejo de Participación Transitorio (Cpccs-T) fue un paso importante para el país. El Secretario de la Presidencia sostuvo que las autoridades designadas son “infinitamente mejor a las del último periodo”. Dijo que el expresidente de ese organismo, Julio César Trujillo, dejó un Ecuador “bastante mejor” al que encontró.



Sobre los consejeros del Cpccs afines al correísmo, que anunciaron en campaña que revisarían lo actuado por el Consejo Transitorio, indicó que al Ejecutivo no le corresponde “preocuparse”, sino cumplir lo que dictaminan los otros poderes del Estado. Lo mencionó, en referencia a la resolución de la Corte Constitucional (CC), que se pronunció sobre las competencias “extraordinarias” que tenía el transitorio, derivadas de la consulta popular del 4 de febrero del 2018.



“La Corte Constitucional, que es el máximo organismo jurisdiccional, planteó cuáles son las competencias que tenía el Transitorio y el nuevo Cpccs. El actual debe luchar contra la corrupción”, apuntó el funcionario.



En esa línea, dijo que la ciudadanía estará atenta a las decisiones que adopte el nuevo Consejo de Participación, que estará integrado por María Fernanda Rivadeneira, Rosa Chalá, Victoria Desintonio, Sofía Almeida, José Carlos Tuárez, Walter Gómez y Christian Cruz.



“Esperaría que sintonicen con lo que pide la ciudadanía. Si toman otro camino, serán los distintos poderes del Estado los que tengan que tomar las decisiones y la ciudadanía juzgará o premiará sus acciones”, subrayó Roldán.