Estos son los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente (i) de Venezuela y los que apoyan a Maduro

En Venezuela, dos personas reclaman la Presidencia de la República. Se trata del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien acusando una elección fraudulenta y justificándose en la Constitución, tomó el poder Ejecutivo. Esto ha generado una ola de respaldos y rechazos alrededor del mundo.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en reconocer este miércoles al jefe del Parlamento Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela, línea que siguieron más de una decena de países del continente americano, incluidos Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina.

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó (centro), saluda a simpatizantes tras autoproclamarse presidente del país en Caracas (Venezuela). Foto: EFE