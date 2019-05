Presidente electo de Panamá reconocerá a Guaidó y pide transición en Venezuela

LEA TAMBIÉN

El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, manifestó este lunes 13 de mayo del 2019 que reconocerá al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que mantendrá a su país dentro del grupo de Lima, aunque criticó sus logros.

“La República de Panamá tiene una relación ya directa con el gobierno de Guaidó, no es Cortizo, es la república de Panamá, eso se respeta”, dijo Cortizo en una entrevista con el canal TVN-2.



Panamá es uno de los más de 50 países que reconoce a Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado el pasado 23 de enero, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara “ usurpador ” a Nicolás Maduro, por considerar “ fraudulenta ” su reelección el 20 de mayo de 2018.



El 18 de marzo, la embajadora designada por Guaidó, Fabiola Zavarce, entregó sus cartas credenciales al mandatario panameño, Juan Carlos Varela.



Cortizo también manifestó que por el momento Panamá continuará en el Grupo de Lima -que integran 13 naciones de América Latina más Canadá-, pero criticó su desempeño para lograr una salida negociada a la crisis social, política y económica que vive el país sudamericano.



“Aprecio mucho el esfuerzo de los países del Grupo de Lima, mucho. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto ha avanzado? Ha avanzado hacia la manera de llegar a un acuerdo que no excluya a nadie?”, se preguntó Cortizo.



“El problema de Venezuela no es solamente Maduro, el que piensa que es por ahí nada más está equivocado. Hay otros factores”, añadió Cortizo, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 5 de mayo por un estrecho margen sobre el derechista Rómulo Roux.



Cortizo cree que su país puede “contribuir”, como hizo durante la época de las guerras civiles que asolaron a Centroamérica el siglo pasado, para buscar una solución donde “todos los sectores sientan que gana Venezuela”.



“Tener algo de transición hasta que llegue, por ejemplo, una elección que le dé la garantía a los venezolanos”, añadió Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata).

El tema de Venezuela será uno de los asuntos a tratar este lunes durante la reunión que Cortizo mantendrá con el presidente Varela para dar inicio a la transición.



Al principio de su gobierno, Varela defendió el diálogo con Caracas, pero esa posición cambió posteriormente y Panamá endureció su discurso contra Maduro, lo que llevó a romper temporalmente las relaciones diplomáticas.



“Tú te das cuenta que hay situaciones que se están dando (en Venezuela) que dices ¡caramba¡ No tienen sentido. Esto hay que armarlo con una cabeza tibia, una estrategia y sentar a los (distintos) grupos” porque si no “el final puede ser un final desastroso”, dijo.