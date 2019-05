'Hubo gente que faltó por cumplir', dice Guaidó tras fallido levantamiento militar

LEA TAMBIÉN

El opositor venezolano Juan Guaidó dijo este lunes 6 de mayo del 2019 que “gente”que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro el pasado martes, finalmente no cumplió con lo acordado a la vez que se mostró optimista sobre un pronto cambio político.

“Hubo gente que faltó por cumplir (...). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (...). Como ya es obvio hoy, hay el descontento que es generalizado, (del cual) no se escapa la Fuerza Armada”, señaló Guaidó en una entrevista.



“Hay conversación (...) con todos los funcionarios civiles y militares”, añadió.

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, consideró además que la debilidad de Maduro generará “pronto” un cambio de gobierno.



“Soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela”, declaró el jefe del Parlamento, de mayoría opositora.



“Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que le falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, (y de) algunos de los empleados (públicos), es que venzan el miedo”, subrayó.



El pasado martes, Guaidó y su copartidario Leopoldo López encabezaron el fallido alzamiento de un reducido grupo de militares en la base aérea de La Carlota, la principal en Caracas.



Pero su llamado a la Fuerza Armada para que se sumara a la rebelión no se cristalizó y finalmente 25 insurrectos pidieron asilo en la embajada de Brasil, mientras López, rescatado por ellos de su arresto domiciliario, se refugió en la residencia del embajador de España.