Guaidó anuncia que asume control de activos de Venezuela en el exterior

El jefe del Parlamento venezolano y presidente (i) de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este lunes, 28 de enero del 2019, que ordenó el "traspaso" de las cuentas de ese país en el exterior para evitar el "saqueo", al tiempo que señaló que inició un proceso para designar a las directivas de Citgo y Pdvsa.

"He ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas, para evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas", señaló Guaidó en un comunicado difundido en Twitter.

​Guaidó pidió al Banco de Inglaterra no devolver oro venezolano a Maduro



El gobierno británico reconoció este 28 de enero del 2019 haber recibido una petición del líder opositor venezolano Juan Guaidó para que el Banco de Inglaterra no devuelva al régimen de Nicolás Maduro el oro y otros bienes que Caracas tiene depositados ahí.



El diputado conservador Crispin Blunt preguntó en el parlamento al secretario de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan, si sabía que "la primera carta enviada a un jefe de gobierno extranjero por el presidente interino Guaidó fue a la primera ministra (Theresa May, ndlr) el 26 de enero acerca del oro depositado en nombre del Banco Central de Venezuela".



A lo que Duncan respondió: "conozco la existencia de esa carta y, para los legisladores que no lo sepan ya, confirmo que el Banco de Inglaterra posee una cantidad significativa de oro venezolano en virtud de un contrato".



No precisó sin embargo el valor del depósito.



Otro legislador conservador, Andrew Lewer, afirmó poco antes haber enviado una carta al ministerio de Economía lamentando que "el nuevo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se ha visto obligado a escribir a la primera ministra implorándole que impida la trasferencia de USD 1 200 millones depositados en el Banco de Inglaterra al régimen de Maduro".



Duncan subrayó que no corresponde al ejecutivo tomar esta decisión, sino al banco central británico que se rige de forma independiente. Pero dio a entender que la entidad escucharía la petición del "presidente interino de Venezuela".



"Sin ninguna duda (...) tendrá en cuenta que muchos países del mundo están cuestionando la legitimidad de Nicolás Maduro y reconociendo la de Juan Guaidó", afirmó.



"Pertenece al pueblo"



Anteriormente, el diputado laborista Graham Jones había pedido al gobierno de Londres que impidiese la repatriación de "unas 14 toneladas de oro venezolano", cuyo valor estimó en USD 550 millones, pertenecientes a las reservas internacionales de Venezuela.



"Nuestras preocupaciones son los derechos humanos, la desesperada situación humanitaria, la crisis de los refugiados y el destino final del oro, que pertenece al pueblo venezolano", dijo Jones.



Interrogado sobre una eventual petición del régimen de Maduro para recuperar las reservas internacionales que tiene depositadas en Londres, el Banco de Inglaterra respondió que "no hace comentarios sobre estas cuestiones" referentes a la relación con sus clientes.



Sin embargo, en opinión de Lewer, "a pesar de que el Banco de Inglaterra es operativamente independiente, esta es ahora una cuestión de Estado, no un tema de confidencialidad con los clientes".



Y pese a que "todas las informaciones señalan que el banco no ha liberado el capital", pidió que el gobernador de la entidad "haga un anuncio claro de que el Banco se negará a entregar estos fondos".



"Ahora que el gobierno británico, entre otros, ha declarado a la dictadura de Maduro ilegítima, está muy claro que el régimen no puede ser el cliente del Banco" , agregó.



El jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, se sumó el sábado al ultimátum lanzado por España, Francia y Alemania para que el régimen de Maduro convoque elecciones "en ocho días", afirmando que de lo contrario reconocerán al opositor Guaidó como presidente interino del país.